Libriamodena: due giorni dedicati ai libri e alla cultura sotto i portici di Piazza Grande

Ancora una volta Piazza Grande si riempirà di libri grazie a Libriamodena, la rassegna che celebra il mondo dell’editoria locale. Un appuntamento immancabile per lettori e curiosi, organizzato in uno degli angoli più suggestivi della città, ai piedi della maestosa Ghirlandina, patrimonio UNESCO.

L’evento vedrà la partecipazione di diversi editori provenienti da Modena e provincia, che porteranno oltre alle novità editoriali, i loro best seller.

Libriamodena non è solo una mostra mercato: è un viaggio attraverso generi e storie, capace di soddisfare ogni tipo di lettore.

Un’offerta editoriale per tutti i gusti

Dai più piccoli agli appassionati di gialli, dai cultori della cucina ai romantici, fino agli amanti dell’arte e dei motori: tutti troveranno qualcosa di speciale. Potrete trovare:

Libri gialli e thriller per gli amanti del mistero;

per gli amanti del mistero; Romanzi per essere trasportati in mondi lontani e vivere altre mille vite;

per essere trasportati in mondi lontani e vivere altre mille vite; Narrativa per bambini e albi illustrati , per stimolare la fantasia dei più piccoli;

, per stimolare la fantasia dei più piccoli; Saggi e volumi di approfondimento su cultura locale e tradizioni dell’Appennino;

su cultura locale e tradizioni dell’Appennino; Libri di cucina per gli chef in erba e per chi ama riscoprire ricette tipiche;

per gli chef in erba e per chi ama riscoprire ricette tipiche; Libri d’arte, motori e trattori, veri e propri tributi alla storia e alla passione motoristica che caratterizza la regione e molto altro!

Editori presenti:

Sigem/Il fiorino (Modena)

CDL (Finale Emilia)

Artestampa (Modena)

Errekappa Edizioni (Carpi)

Incontri (Sassuolo)

Tomolo – Edigiò (Formigine)

Damster – Loggione (Modena)

Iaccheri (Pavullo)

Un’esperienza interattiva e ricca di sorprese

Libriamodena non sarà solo un’occasione per acquistare libri, ma anche per vivere un’esperienza immersiva. Il pubblico potrà:

Incontrare e conversare direttamente con gli editori , scoprendo curiosità e retroscena sui libri esposti;

, scoprendo curiosità e retroscena sui libri esposti; Trovare idee regalo uniche e personalizzate per il Natale;

per il Natale; Scoprire la cultura locale attraverso le pagine di libri dedicati al territorio e alle sue tradizioni.

Un’atmosfera unica nel cuore di Modena

Passeggiare tra i portici storici di Piazza Grande, circondati da libri e dalla magia del Natale, una bella esperienza per tutta la famiglia. L’ingresso è libero, e l’evento rappresenta un’opportunità perfetta per trascorrere un fine settimana all’insegna della cultura e del piacere della lettura.