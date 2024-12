La commedia romantica “L’Albero di Natale” in scena sabato al Teatro Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna sabato 7 dicembre ore 21 in scena la commedia romantica “L’Albero di Natale” con Simone Montedoro, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi, Danilo De Santis, un soggetto di Andrea Maia scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, per la regia di Toni Fornari.

Marco, quarantacinquenne di bella presenza, di professione scrittore, vedovo da quattro anni, vive nel ricordo della moglie, senza interesse per altre relazioni. Da quando è rimasto vedovo non ha più fatto l’albero di Natale poiché era solito farlo sempre con sua moglie. Il suo amico Franco, tipo stravagante, cerca di coinvolgerlo in feste e serate, senza grande successo.

In casa capita spesso una simpatica portiera, che lo aiuta con le faccende domestiche e con la quale Marco si scontra.

