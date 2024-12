Domenica l’accensione dell’albero in piazza a Scandiano e il concerto del Coro Vocal Vibes

Un albero alto 12 metri in piazza Spallanzani, da poter attraversare circondati dalle luci, e altre tre installazioni che vestiranno piazza della Libertà, Corso Vallisneri, piazza Primo Maggio e piazza Duca d’Aosta.

Si accenderà domenica 8 dicembre il Natale di Scandiano, quando alle ore 17 la giunta inaugurerà la grande scenografia che accompagnerà queste feste. L’iniziativa, organizzata dall’attivissima Associazione Commercianti in collaborazione con il Comune di Scandiano, avrà anche un importante momento musicale con l’esibizione del Coro Vocal Vibes, composto da dieci voci che intoneranno i grandi classici della tradizione natalizia. I Vocal Vibes sono un gruppo vocale di amici che nel 2018 ha iniziato un percorso musicale che attraversa la storia del pop: un repertorio variegato e allegro che va dagli anni Sessanta ai nostri giorni e che, nella sua versione Natalizia, con lo spettacolo “It’s Christmas Time” ci porterà in viaggio attraverso tutti i grandi classici d’atmosfera. A seguire alle 19 tutta la piazza sarà imbandita con le distese dei locali che serviranno un’apericena per i cittadini, con un accompagnamento musicale.

NELLE ALTRE PIAZZE

Piazza Primo Maggio diventerà la “piazza del gusto” per tutti i weekend e lunedì 23 dicembre. Le associazioni scandianesi offriranno le migliori specialità enogastronomiche del territorio. Particolarmente ricco il programma per famiglie previsto in piazza Duca d’Aosta. Alle 15,30 infatti verrà inaugurata la Casetta di Babbo Natale, con la partecipazione di Arte in Gioco, che organizzerà laboratori per bambini. Anche qui, tanta musica con le voci del Coro UP Canali Fogliano Rivalta. Si prosegue alle 16,30 con i racconti di Natale nel villaggio magico, dove anche il sindaco Matteo Nasciuti diventerà per l’occasione un narratore natalizio. La piazza sarà animata anche dalla Giostrina di Scandiano dei bambini, con zucchero filato e pop-corn, e dall’intrattenimento musicale a cura di Radio Luca, con lo speaker Marino Marastoni.

Durante tutto il pomeriggio per le vie di Scandiano una carrozza trainata dai Cavalli de Lo Stradello incanterà grandi e piccini. Molte iniziative verranno ripetute durante i weekend che ci separano dalla notte della vigilia di Natale. Il programma dettagliato è consultabile sul sito del Comune, mentre verranno forniti aggiornamenti sui profili social sia del Comune sia dell’Associazione Commercianti.

Vale la pena di segnalare la speciale visita guidata che si terrà il 14 dicembre, a cura di Archeosistemi, nella quale partendo da piazza Boiardo alle 15,30 i partecipanti avranno l’occasione di immergersi nelle storie dell’antica famiglia nobiliare scandianese, attraversando il lato Nord della Rocca, la Chiesa della Natività, la Torre dell’Orologio, via Garibaldi, Viale della Rocca, Via Matteotti e i Giardini della Rocca. La visita durerà circa un’ora.

L’assessora al Commercio e Animazione del Territorio Silvia Venturi dichiara: «A Scandiano siamo fortunati ad avere una famiglia di commercianti capace di proporre così tante iniziative adatte a qualsiasi pubblico. Questo ci dà la possibilità di avere un palinsesto natalizio particolarmente ricco. Ormai da tempo la proficua collaborazione tra gli uffici del Comune e le associazioni della città è fondamentale, e il periodo natalizio ne è un fulgido esempio. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a unirsi a noi nel brindisi che darà il via ufficialmente alle feste natalizie. Non vogliamo svelare tutte le sorprese che arriveranno, ma nei prossimi giorni vi racconteremo il programma ricco di iniziative che ci accompagneranno in queste feste».