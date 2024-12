Domenica a Bologna serata di beneficenza organizzata da Fondazione ANT con protagonista Senhit

Domenica 8 dicembre la cantante e performer SENHIT, di ritorno dall’Australia, dove si è conclusa la prima parte di Eurovision on Tour, si esibirà al Teatro San Leonardo di Bologna in un concerto benefico organizzato dalla Fondazione ANT.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a Fondazione ANT al sostegno del progetto BIMBI IN ANT e, per iniziativa della stessa Senhit, all’acquisto di un nuovo mammografo destinato alla prevenzione oncologica.

Il concerto rappresenta il ritorno di Senhit a Bologna, la sua città natale, dopo il successo dell’Eurovision on Tour, che ha visto la “Freaky Queen” esibirsi in nove città di tutto il mondo, rivestendo anche il ruolo di conduttrice delle serate.

L’artista sarà accompagnata dalla cover band bolognese “Gli Sdruciti” composta da Federico Oppi alla batteria, Paul Pieretto al basso e Daniele Branchini alla chitarra.

La Fondazione ANT è Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti. Fondazione ANT fornisce assistenza medico specialistica gratuita direttamente nelle abitazioni dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti.

https://ant.it/iniziative/concerto-senhit-8-dicembre-2024/