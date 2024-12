Concerto per gli alluvionati domenica a Cadelbosco Sopra

Musica e solidarietà a L’Altro Teatro per raccogliere fondi in favore dei cittadini di Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in Piano e Castelnovo Sotto colpiti dall’alluvione di fine ottobre. Il concerto, promosso dalle amministrazioni dell’Unione Terra di mezzo grazie alla collaborazione dell’Arci di Reggio Emilia e con il patrocinio della Reggiana Calcio, si terrà il prossimo 8 dicembre e avrà come protagonista la cantante Flo. Le prevendite biglietti per lo spettacolo della cantautrice a L’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra sono già aperte.

Un viaggio musicale tra memorie e canzoni

Lo spettacolo è un viaggio emozionante e personale che Flo intraprende con il pubblico, raccontando la propria adolescenza a Napoli attraverso parole e musica. Il racconto si intreccia con le canzoni che hanno segnato la sua crescita e che, nel tempo, sono diventate parte della sua vita e della sua carriera. “La canzone che ti devo in musica” porta lo spettatore in un percorso che parte dalla Napoli di Maradona e delle periferie, attraversa la musica di De André e arriva a esperienze internazionali, con tappe a Parigi, Città del Messico e alla Biennale.

Il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, fatta di storie che parlano di crescita, amicizia, amore e cambiamento. Tra le pagine del romanzo omonimo, pubblicato da Marotta e Cairo Editore, Flo racconta degli incontri che hanno segnato la sua vita: il legame con Maddalena, prostituta transessuale, la figura di nonna Antonietta e la scoperta della musica come riscatto. La sua voce, accompagnata dalla chitarra, crea un’atmosfera avvolgente che mescola sonorità sudamericane e canzone d’autore, per una performance che tocca il cuore e la memoria.

Cantautrice, autrice e attrice di teatro, Flo è un’ imprevedibile entertainer e una raffinata cantastorie. Un’artista che seduce grazie ad una vocalità viscerale e una scrittura originale e suadente. Instancabile ricercatrice musicale, viaggia alla continua ricerca di storie, tradizioni e contaminazioni. Le sue performance sono ritmo, racconto, ritualità: un affascinante equilibrio tra l’estasi, la malinconia e la teatralità tipiche del Sud Italia.

Un gesto di solidarietà per le famiglie del territorio

Lo spettacolo, dal forte valore culturale e artistico, rappresenta anche un gesto di solidarietà concreta. II ricavato dalla vendita dei biglietti sarà destinato a sostenere le famiglie della zona che sono state duramente colpite dalle recenti alluvioni. Un modo per unire la musica alla beneficenza, aiutando chi è in difficoltà.

E’ possibile acquistare Il biglietto d’ingresso (20€) sia online, attraverso il portale 2tickets.it, che in questi punti vendita: Arci Reggio Emilia, in viale Ramazzini 72, Centro Ottico Cadelbosco in Piazza XXV Aprile 6/b, La Casa delle Cose in Piazza della pace, John Lennon 1F.