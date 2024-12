Castelfranco Emilia, un convegno per la nuova web app del museo

Dopo l’inaugurazione, qualche giorno fa, del percorso LIS, il museo civico archeologico A.C. Simonini fa un ulteriore passo in avanti in termini di innovazione, con una nuova web app per rendere ancora più fruibile il patrimonio culturale. E per l’occasione la Città di Castelfranco Emilia ospiterà un importante evento dedicato al ruolo delle nuove tecnologie digitali per favorire inclusione e accoglienza nei musei. Sabato 7 dicembre, alle ore 17, presso la Sala polivalente Monsignore Tarozzi della chiesa di Santa Maria Assunta, in via Crespellani 7, si terrà il convegno intitolato “Inclusione e Accoglienza: le nuove tecnologie digitali al servizio dei musei”.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Giovanni Gargano, sindaco della Città di Castelfranco Emilia, di Silvia Cantoni, assessore alla Cultura, di Silvia Ferrari, rappresentante del Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna, e di Valentina Di Stefano, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Dalle ore 17.20, professionisti ed esperti del settore culturale e tecnologico presenteranno alcuni progetti innovativi, illustrando le potenzialità offerte dagli strumenti digitali per migliorare l’accessibilità e l’esperienza museale. Tra i relatori ci saranno Giovanni Maccioni di Diorama snc – HDT Lab, Alex Lomarco, 3D artist, Fulvio Bertolini, sviluppatore Unity, Marcello Ganzerli di Fabularis srl e Fabio Fornasari, architetto museologo. Alle 18.45, i lavori si concluderanno con l’intervento di Guido Guerzoni, docente di Heritage, Museums and Digital Cultures presso l’Università Bocconi di Milano, che offrirà una visione approfondita sul futuro dei musei nell’era digitale.

Alle 19 si terrà la presentazione della nuova web app museale del Museo Civico Archeologico “A. C. Simonini”, presso la sede del museo in Corso Martiri 204, a Castelfranco Emilia; attraverso un Qr Code posizionato all’ingresso di ciascuna sala, il nuovo strumento permette ai visitatori di conoscere dettagliatamente la collezione archeologica. Un momento storico, commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, «che rappresenta per il Comune un altro importante traguardo in termini di inclusione e accoglienza. Ci è parso opportuno presentare la web app all’interno di un contesto di studi in modo da agevolare la divulgazione pubblica delle nuove tecnologie digitali al servizio dei Musei; la giornata di studi proposta dalla Direzione del Museo prevede infatti la presenza di autorevoli relatori, con i quali crediamo sia fondamentale interloquire».