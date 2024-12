Biglietterie Tper: intervento tecnico di aggiornamento dei sistemi

Dalle ore 20 di venerdì 6 dicembre Tper avvierà un’importante attività di aggiornamento del proprio sistema informatico di gestione e di emissione dei titoli di viaggio che avrà conseguenze su tutte le biglietterie Tper di Bologna (Autostazione, Stazione FS e Via Marconi), Imola, Prati di Castel di Casio e Ferrara.

L’intervento si protrarrà per almeno 4 giorni durante i quali le biglietterie saranno aperte solo per la vendita di titoli cartacei. L’intervento si dovrebbe comunque completare entro il giorno 13 dicembre, con il successivo ritorno alla normale operatività dal giorno 14 dicembre.

L’aggiornamento dei sistemi informatici coinvolgerà anche il canale di vendita on line e l’app Roger. Per tutta la durata dell’intervento non sarà pertanto possibile acquistare o rinnovare abbonamenti nei Punti Tper, presso gli sportelli automatici bancari ATM, sul sito www.tper.it e (per i soli abbonamenti) sull’app Roger.

Durante l’attività limitata non sarà, inoltre, possibile recarsi presso le biglietterie per il pagamento delle sanzioni. È, tuttavia, possibile effettuare il pagamento presso le Tabaccherie del circuito Lottomatica e attraverso il canale on line di Tper (www.tper.it) e presso gli uffici di Poste Italiane.

Tper, invita, pertanto, l’utenza a premunirsi di titoli di viaggio prima della sospensione temporanea delle vendite, nel caso di acquisti online e presso le biglietterie, e di provvedere in tempo utile al rinnovo di abbonamenti in scadenza nel periodo indicato.

È sempre possibile, comunque, l’acquisto di titoli di viaggio Tper alle rivendite autorizzate sul territorio – edicole, tabaccherie, altri esercizi della rete commerciale – e il pagamento del viaggio a bordo dei bus con carta bancaria contactless oppure, sui servizi urbani su cui sono presenti, tramite le emettitrici automatiche a monete, oltre che con le app Muver o Roger (ad eccezione degli abbonamenti).

Tper diffonderà attraverso i propri canali di comunicazione con l’utenza l’informazione sul ripristino delle abituali attività di vendita, una volta completato l’aggiornamento dei sistemi informatici.

Informazioni sempre aggiornate alla pagina http://tper.it/biglietterie-dicembre-2024