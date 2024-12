San Lazzaro si veste per le feste: più di 50 eventi fino alla Befana

Più di cinquanta eventi per diffondere l’atmosfera natalizia in ogni angolo della città. Sarà un Natale per tutti i gusti quello che San Lazzaro di Savena si appresta a vivere grazie alle tante iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale: dai laboratori agli spettacoli dedicati ai più piccoli ai mercatini nelle piazze del centro, passando per la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il cenone di fine anno, saranno davvero tanti gli appuntamenti a cui sarà veramente difficile poter rinunciare. Un’atmosfera unica che dal prossimo fine settimana si arricchirà anche con l’accensione delle luci che addobberanno per tutto il periodo natalizio Piazza Bracci, il Palazzo Comunale e la chiesa.

“Quando abbiamo cominciato a pensare al cartellone di eventi per il Natale il nostro obiettivo è stato quello di cercare di renderlo davvero accessibile e appetibile per tutte le età, con un occhio di riguardo ovviamente ai veri protagonisti delle Feste, ovvero i nostri bambini – spiega Juri Guidi, assessore comunale alla Cultura – Risponde a questa logica l’idea di dislocare in tanti punti della nostra città i più di cinquanta eventi che fino al 6 gennaio del 2025 animeranno uno dei periodi più belli ed emozionanti dell’anno”.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente la pista di pattinaggio “Iglù – il rifugio di ghiaccio” che anche quest’anno ha trovato casa nell’area adiacente alla Mediateca (in via Caselle 24): 700 metri quadri dedicati al pattinaggio al coperto che inaugurerà oggi e resterà aperta fino all’11 febbraio 2025. Il Museo Donini e la Mediateca offrono un ricco calendario di iniziative a tema natalizio per bambini e ragazzi per tutto il mese di dicembre, fino alla Befana. Venerdì 6 dicembre alle 15.30 è prevista l’inaugurazione del presepe del centro Malpensa mentre da sabato 7 a domenica 8 al centro sociale Tonelli spazio al mercatino solidale a favore del Comitato Val di Zena. Venerdì 13 dicembre , all’ITC Teatro si svolgerà lo spettacolo di Collettivo Clown “Balloon Adventures” seguito dalla Festa di Natale nel cortile del teatro, realizzato con l’Opera di Padre Marella nell’ambito del progetto “SAI ORDINARI” del Comune di Bologna. Martedì 17 dicembre poi alle 19 in Piazza è prevista la tradizionale “polentata” della festa del Santo Patrono, mentre il 22 dicembre nel Parco 2 Agosto dalle 9 alle 18.30 si svolgerà il Mercatino dell’Artigianato artistico e prodotti dell’Appennino accompagnato dal Coro “Verdi note” che allieterà i passanti alle 12.

Speciale menzione poi per l’appuntamento con il nuovo plastico ferroviario interattivo che, da domenica 22 dicembre alle 15, troverà spazio in Mediateca dove adulti e bambini potranno mettersi al comando di un treno con tanto di operazione di sgancio e aggancio di vagoni. Chiuderà il ricco cartellone di eventi il 6 gennaio lo spettacolo della Befana con consegna delle calze ad ogni bambino dell’Arci San Lazzaro.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/cultura-e-tempo-libero/natale.