Piazza Roosevelt Bologna, da oggi partono i sondaggi a scopo geognostico e archeologico

Nell’ambito della realizzazione del nuovo parcheggio interrato in piazza Roosevelt, la società che si è aggiudicata la gara di progettazione europea per la riqualificazione, ha organizzato dei sondaggi a carotaggio che saranno eseguiti a scopo geognostico e archeologico a partire da oggi 4 dicembre.

Il posizionamento dei punti è stato pianificato al fine di evitare le interferenze con i sottoservizi in esercizio e valutando la manovrabilità dei mezzi meccanici.

Saranno quattro le aree occupate per il sondaggio, una alla volta, e non tutte contemporaneamente. Solo quella centrale risulterà sempre occupata per l’allestimento dei lavori.

Nello specifico le zone della piazza che saranno occupate: