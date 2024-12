Novellara: gli appuntamenti verso il Natale

Arriva l’8 dicembre e si entra in pieno clima natalizio. Non fa eccezione Novellara, che si avvicina alle festività con un intensissimo programma di eventi a partire dai prossimi giorni. Laboratori, mercatini, luminarie, presepi, gastronomia, musica, appuntamenti per bambini: non manca proprio nulla per avvicinarsi al Natale del ’24 nel migliore dei modi possibili.

Si comincia giovedì 5, alle 18:39, con il laboratorio di candele natalizie alla Rosa dei Venti.

Sabato 7, invece, per tutto il giorno piazza Unità d’Italia ospiterà il mercatino di Natale, con musica dal vivo da parte della Follon Brown Band al mattino. Alle 17, accensione delle luminarie e dei presepi di Silvano De Pietri (piazza Mazzini e Borgonuovo), alle 17:30, in sala consiglio, il Coro Comelico S. Stefano di Cadore

Mercoledì 11, alle 16:30, presso la Ludoteca Giochilandia, Facciamo il nostro albero, laboratorio per bambini.

Sabato 14, dalle 10:30 in biblioteca, Sotto l’albero, letture in attesa del Natale per bambini dai 3 ai 6 anni. Dalle 17, in piazza Unità d’Italia, Christmas machine – spettacolo a cura di Nassau Teatro. Ingresso libero

Lunedì 16, alle 16:30, presso la Ludoteca Giochilandia, Decorazioni natalizie.

Martedì 17, in biblioteca, dalle 16:00, Holly Jolly Christmas Lab, Laboratorio di realizzazione addobbi natalizi.

Tanti gli appuntamenti nell’ultimo weekend prenatalizio: sabato 21, alle 10 alla Ludoteca Giochilandia, Personaggi natalizi. In biblioteca, dalle 10:30, Un racconto, un regalo per tutte le età. Alle 16 in Sala Civica, Storie da un buio splendente, per bambini dai 4 ai 10 anni. Alle 16:30, in Sala del Consiglio, Concerto degli auguri a cura del Circolo Marta Beltrami.

Tutti i weekend di dicembre, dalle 16:30 alle 18:30 il sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 la domenica, al Borgonuovo, La Rezdora in protezione civile: vendita di prodotti tipici a sostegno della Protezione Civile Nubilaria

