“Mi stai a cuore”, a Mirandola tre appuntamenti dedicati alla prevenzione e al primo soccorso in età pediatrica

A Mirandola sabato 7 dicembre prende il via il nuovo appuntamento con “Mi stai a cuore”, il ciclo di tre incontri dedicati alla prevenzione e al primo soccorso in età pediatrica.

Organizzati dall’Azienda USL di Modena e condotti da professionisti della Pediatria di Comunità di Area Nord e del 118 in collaborazione con la Croce Blu di Mirandola, tutti gli incontri si terranno presso la sede del Distretto di Mirandola in via Lino Smerieri 3, dalle 10 alle 12, con accesso gratuito previa prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 3340568.

Nel primo appuntamento, quello di sabato 7, saranno illustrate le manovre di disostruzione delle vie aeree del bambino e conseguente chiamata al 118, mentre sabato 14 si parlerà di soccorso pediatrico, per imparare a gestire tutte quelle emergenze che possono capitare ai bambini in ambito domestico o all’esterno.

L’ultimo incontro, sabato 21, è dedicato invece al corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta in auto, per aiutare i genitori a compiere la scelta migliore del seggiolino per trasportare i bambini in sicurezza.