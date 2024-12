L’Unione Terre di Castelli entra per la prima volta nel Comitato esecutivo del FISU

Nella giornata di venerdì il Vice Presidente dell’Unione Federico Ropa, con delega alla Sicurezza e al Corpo Unico di Polizia Locale, è stato eletto all’interno del Comitato Esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana; questa è la prima volta per l’Unione Terre di Castelli, che ha aderito all’associazione a partire dal 2020.

Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana è un’associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre 40 Città, Unioni di Comuni e Regioni italiane, il cui obiettivo è promuovere, anche nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana.

Il Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle Città nello sviluppo di queste nuove politiche ed opera, fin dalla sua costituzione, per costruire un punto di vista unitario di Città, Regioni e Province sulle politiche di sicurezza urbana; è una Sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana al quale sono associate oltre duecentocinquanta Città e Amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi, e collabora con ANCI, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con l’Unione delle Province Italiane per promuovere una moderna legislazione nazionale in materia di sicurezza urbana, politiche integrate di sicurezza e qualificazione della polizia locale.

Federico Ropa sarà quindi uno degli 8 Amministratori italiani che dirigerà il Comitato Esecutivo del FISU, che si occupa della realizzazione dei programmi decisi dall’assemblea e del coordinamento in sede nazionale dell’attività del Forum europeo, oltre che della predisposizione del Bilancio.

Sarà un’opportunità per l’Unione Terre di Castelli per collaborare con altre realtà, partecipare alle attività formative, condividere progetti, approfondimenti e buone prassi in ambito di sicurezza, riqualificazione urbana, contrasto al degrado e tanto altro ancora.