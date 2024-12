Castelnuovo, tre momenti per ricordare la figura di John Lennon

Tre momenti per rendere omaggio a un gigante della musica e della cultura. Quest’anno, in occasione dell’anniversario della scomparsa di John Lennon avvenuta l’8 dicembre 1980, è in programma una minirassegna di tre incontri tra musica dal vivo, letture e quiz dedicati allo stesso Lennon e ai Fab Four.

“Quest’anno abbiamo voluto dare una sferzata di freschezza al tradizionale appuntamento dedicato al grande John Lennon poeta, musicista e pacifista, dedicando questa tre giorni ai più giovani – precisa Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Un modo per ricordare che i messaggi che John Lennon e i Beatles hanno lanciato oltre cinquant’anni fa sono più che mai attuali”.

Si comincia venerdì 6 dicembre alle 21 dalla biblioteca comunale Luis Sepulveda, dove Federico Martelli, 18 anni, giovanissimo autore che è diventato un piccolo caso a livello nazionale, dialoga con l’Assessore alla Cultura Stefano Solignani, presentando il suo libro “The Beatles Everyday”, con interventi musicali di Edoardo Generali.

Sabato 7 dicembre alle 20 nella tensostruttura di piazza Cavazzuti spazio alla musica live con il concerto dei giovannissimi The Cynotype, tra pezzi dei Beatles, dei Libertines, dei T-Rex e tanti altri. Il concerto sarà aperto dai Cospicua (scuola Castelmusic di Castelnuovo) e dagli Apophis (School of Rock Flauto Magico di Formigine).

Domenica 8 dicembre alle 16.30 si torna alla tensostruttura di piazza Cavazzuti, in compagnia di Targi e Federico Martelli, per un talk show sui Beatles, con video, letture e quiz sui 4 di Liverpool, sulle canzoni che hanno fatto la storia della musica, sui temi affrontati, sul pacifismo e sull’eredità che ci hanno lasciato.