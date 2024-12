A Marzabotto arriva la nuova differenziata

A Marzabotto prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione, dare nuovo impulso alla quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Le modifiche al servizio di raccolta a Marzabotto riguardano in particolare la sostituzione progressiva di tutti i contenitori stradali e l’introduzione dei nuovi cassonetti informatizzati (Smarty) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Oltre alla Carta Smeraldo per i rifiuti indifferenziati, sarà introdotta una novità nel conferimento di imballaggi di alluminio o acciaio (lattine), che andranno con la plastica e non più con il vetro.

Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 3.200 utenze.

Cosa cambia e come si ritira il kit

A partire dal mese di gennaio 2025 a Marzabotto verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti e verranno riorganizzate anche le postazioni: quelli per la raccolta del rifiuto indifferenziato saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal 7 aprile 2025 i cassonetti per i rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri cassonetti rimarranno ad apertura libera. Gli imballaggi di alluminio o acciaio (lattine) saranno da conferire con la plastica e non più con il vetro.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo; pattumella e sacchi in mater-bi per la raccolta dell’organico; guida alla raccolta differenziata.

Da gennaio 2025 il titolare della tassa rifiuti potrà ritirare ai Punti Smeraldo il kit gratuito della nuova raccolta differenziata. È possibile delegare una persona di fiducia compilando il modulo in arrivo in questi giorni in tutte le buchette della posta insieme a una lettera che spiega le novità.

Ecco i Punti Smeraldo dove ritirare il kit:

13, 20, 23, 27 e 30 gennaio; 3 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; 18 gennaio e 1° febbraio dalle 9 alle 13: Urp di Marzabotto (piazza XX Settembre 1);

15, 22 e 31 gennaio; 5 e 15 febbraio dalle 9 alle 13 al Centro civico Riva del Setta di Allocco (via Allocco 12) e dalle 16 alle 19 al Centro civico Gardelletta;

17 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 al Centro civico di Sibano (via Rio Paradiso);

22 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 al Centro civico di Pioppe (via Pioppe Berleta).

Dal 17 febbraio 2025 si potrà ritirare il kit all’Ecosportello Hera di:

Vergato (Galleria I Maggio 59), aperto lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; martedì dalle 8 alle 13; venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17;

Gaggio Montano (via Giugnano 5, località Marano, con ingresso da via Porrettana) il giovedì dalle 8.30 alle 13.

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna di comunicazione che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio: oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono in programma sei appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. Gli incontri si terranno:

martedì 10 dicembre alle 20.30 nella Canonica di via Medelana a Luminasio;

martedì 17 dicembre alle 20.30 al Centro civico Aldino Adami in via Ferruccio Lolli a Pian di Venola;

giovedì 19 dicembre alle 21 nella Sala consiliare di Marzabotto (Piazza XX Settembre 1);

mercoledì 8 gennaio alle 20.30 al Centro sportivo ricreativo di Lama di Reno (via Caduti del 27/11/43, 20);

mercoledì 15 gennaio alle 20.30 al Centro civico di Sibano (via Rio Paradiso);

mercoledì 22 gennaio alle 20.30 al Centro civico Riva del Setta di Allocco (via Allocco 12).

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini due Infopoint allestiti da Hera nelle giornate del 9 e 23 gennaio dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Marzabotto, in via Lidice.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).