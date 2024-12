Tram, oltre 24mila voti in una settimana per scegliere la livrea

A una settimana esatta dalla partenza della votazione online, lanciata dal Comune alle 11 del 26 novembre, sono 24.351 le persone che hanno espresso il proprio voto per scegliere la livrea del tram di Bologna.

Per scegliere il design esterno del nuovo tram, tra 2 diverse proposte, c’è tempo fino alle 23.59 di domenica 8 dicembre.

Al momento il voto vede un serrato testa a testa tra la proposta A “Identità, tradizione, nobiltà e prestigio” e la B “Bologna Il Rosso”.

“Ringrazio tutte le cittadine e cittadini che hanno espresso la propria preferenza in questa prima settimana di voto – è il commento del sindaco Matteo Lepore -. Un risultato di partecipazione molto rilevante. Invito tutti coloro che non lo hanno ancora fatto a votare nei prossimi giorni per scegliere il colore di quello che diventerà nei prossimi anni uno dei simboli della nostra città. In occasione di eventi potremo anche personalizzare la livrea”.

Come si vota

Ricordiamo che si può votare una sola volta e che per poter partecipare è necessario un login.

Il sistema di voto è lo stesso utilizzato per il Bilancio partecipativo. Una volta entrati nella pagina dedicata occorre effettuare l’accesso tramite SPID, carta d’identità elettronica (CIE), un account Google o un account della rete civica Iperbole.

Questa la pagina per accedere al voto: https://www.comune.bologna.it/sondaggi/scegli-livrea-nuovo-tram-bologna