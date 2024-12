Torna a Bologna, dal 4 al 7 dicembre, il Forum per le Transizioni Giuste

Si aprirà il prossimo mercoledì la seconda edizione del “Forum per le Transizioni Giuste“, evento di riferimento a livello nazionale per approfondire le sfide delle transizioni ecologiche, digitali e sociali legate alla costruzione di un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile.

Dal 4 al 7 dicembre, all’interno di Palazzo d’Accursio e di Salaborsa, andrà in scena un ricco programma di seminari, tavoli di lavoro e sessioni formative: l’obiettivo è favorire lo scambio di idee coraggiose e concrete tra chi amministra in piccoli e grandi comuni, chi si attiva in movimenti e associazioni, chi fa ricerca e fa impresa. Una piattaforma operativa per connettere e rafforzare chi è in prima linea nel

costruire una transizione giusta, inclusiva e sostenibile.

Il programma è disponibile al link qui sotto e l’iscrizione è gratuita:

https://transizionigiuste.it/notizie-eventi/forum-le-transizioni-giuste-2024



Un programma ricco e diversificato



Il primo giorno, il 4 dicembre, si tratterà il tema delle politiche industriali e della prossimità per chi opera nei settori dell’educazione, del sociale e della sanità, nell’urbanistica e nella mobilità.

Il secondo giorno il focus sarà invece posto sugli impatti delle piattaforme digitali nel lavoro, per immaginare alternative ai giganti tecnologici GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Nel pomeriggio, verrà invece posta l’attenzione sull’Europa del futuro, su pratiche strumenti e saperi legati al femminismo dei dati e sulle politiche regionali.

A concludere il Forum, il 6 e 7 dicembre, due giornate di proposte e modelli per approfondire come il Paese si stia muovendo: si parlerà delle nuove priorità per la cultura, di priorità ambientali e piani di gestione delle emergenze, delle modalità di amministrazione in piccole e media città, di minori e l’uso degli smartphone. Verranno messi a confronto casi di scuole aperte, assemblee per il clima, case di

comunità, case di quartiere, biblioteche e spazi culturali. Verranno raccontati contesti dove si sta sperimentando la città 30, con sessioni pensate per allenare nuove dinamiche di partecipazione.

Il Forum per le Transizioni Giuste è promosso da Comune di Bologna, ARCI e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con il supporto di Fondazione IU Rusconi Ghigi e assieme a ActionAid, AICCON, A Sud, Ci sarà un bel clima, CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, Forum Diseguaglianze e Diversità, LABSUS, Lo Stato dei Luoghi, Period Think Tank, Prima la Comunità, La rete Rimediare, Save the Children, Scuola di Design Scuola Sconfinata, Urban@It – Centro nazionale di studi per le politiche urbane e Weworld.

Il Forum per le Transizioni Giuste è realizzato grazie al contributo della Città metropolitana di Bologna, Eurocities e Engineering.

Dichiarazioni



Matteo Lepore, Sindaco di Bologna:

“Siamo felici di promuovere a Bologna, per il secondo anno di fila, il Forum per le Transizioni Giuste. Un’Alleanza che come Comune di Bologna, insieme a Fondazione Feltrinelli e ARCI, abbiamo fortemente voluto promuovere per dare concretezza ai bisogni delle persone e mettere in rete le tante realtà che, in tutto il Paese, stanno portando avanti buone pratiche per affrontare le grandi trasformazioni

del nostro tempo. Dalla transizione ecologica, al lavoro, all’abitare sono tante le sfide alle quali siamo

chiamati a rispondere come comunità, avendo come obiettivo primario quello di non allargare la forbice delle disuguaglianze. Questo Forum sarà un importante momento di confronto e scambio di progetti, iniziative, politiche innovative su questi temi. Sarà anche l’occasione per rinsaldare i legami costruiti in quest’anno, ampliando sempre di più questa rete civica a livello nazionale.”

Massimiliano Tarantino, Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli:

“Da un’intuizione iniziale di due anni fa ‘è possibile guidare il cambiamento mettendo assieme buona amministrazione, contatto con il territorio e contributi della ricerca’, il Forum per le Transizioni giuste oggi è una realtà che muove i suoi passi nel terreno della politica e della concretezza: alle urla scomposte e all’opposizione al confronto e alla critica, noi contrapponiamo lo scambio di pratiche, la sinergia innovativa tra pubblico e privato, l’accettazione di una trasformazione tecnologica ed economica che può aprire inedite opportunità, se ben guidata. L’ambizione è provare a farlo

tutte e tutti assieme”.

Walter Massa, Presidente Nazionale ARCI:

“Viviamo in un momento storico in cui la costruzione di alleanze è fondamentale per affrontare le sfide globali e locali che ci coinvolgono tutte e tutti. Con grande soddisfazione, vediamo l’allargamento e il lavoro collettivo che caratterizzano questa nuova edizione del Forum per le Transizioni Giuste. È essenziale mantenere uno sguardo sulle grandi questioni del nostro tempo, come le transizioni ecologica, digitale e sociale, senza mai perdere di vista l’importanza delle relazioni umane,

della prossimità e della cura, mettendo al centro il benessere delle persone. Questo Forum non è solo un luogo di confronto, ma un laboratorio di pratiche e idee per generare cambiamento concreto. È il punto di partenza per costruire una mobilitazione consapevole, capace di rendere protagoniste giovani generazioni e comunità nell’immaginare e realizzare un futuro che sappia rispondere con coraggio

alle ingiustizie e alle disuguaglianze del presente.”

Quando:

4-7 dicembre 2024

Cosa:

● seminari per agire

● laboratori per condividere

● sessioni formative per allenarci a essere cittadini moderni, informati, e

consapevoli degli strumenti che abbiamo a disposizione per incidere sul

presente;

● talk pubblici per indagare nuovi paradigmi di intervento, oltre la retorica e la

propaganda

Dove:

Palazzo d’Accursio e SalaBorsa, Piazza Maggiore 6, Bologna

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

www.transizionigiuste.it