Riprendono i servizi di controllo nell’area commerciale “Shopville Gran Reno”

Riprendono i servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura di Bologna presso l’area commerciale “Shopville Gran Reno”.

Come è noto, l’area in questione, soprattutto nel fine settimana, costituisce un polo attrattivo di livello regionale, tanto dal punto di vista prettamente commerciale quanto per quello dell’intrattenimento, richiamando di conseguenza un elevato numero di avventori tra cui gruppi di giovanissimi.

In passato si sono registrati alcuni episodi di intemperanza ed illegalità che hanno reso necessario l’organizzazione di strutturati e mirati servizi interforze, per garantire l’ordinaria e sicura operatività e fruizione dell’area commerciale.

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie la Questura di Bologna ha inteso, dunque, riproporre l’organizzazione di tali attività.

In particolare, nel corso del pomeriggio di sabato 30 novembre, un funzionario dell’U.P.G.S.P. ha diretto un servizio presso l’area in questione coordinando alcuni equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, un team cinofili della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale Reno Lavino. Le attività hanno riguardato l’area interna del Centro Commerciale e quella esterna, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria Casalecchio/Palasport.

Si è registrata la presenza di molte famiglie e numerosi giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni, ma non è stata riscontrata alcuna criticità né tanto meno la commissione di attività illecite.

Al termine del servizio sono stati identificate n. 112 persona di cui n. 78 minori.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane.