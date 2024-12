Presidio del territorio: le azioni messe in campo a Formigine per la sicurezza

Come purtroppo accade in questo periodo dell’anno, caratterizzato dall’imbrunire pomeridiano, si assiste a un maggior numero di reati predatori nelle abitazioni.

A Formigine, è in corso di completamento un progetto di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica, dal valore superiore a 50mila euro. Entro la metà di dicembre, infatti, saranno ripristinati 13 pali e punti luce led nella maggior parte incidentati, soprattutto nelle frazioni. A questi, si aggiungono 3 nuovi punti luce nel capoluogo. All’interno di questo progetto, trova spazio il rinnovo dell’illuminazione della Pieve di Colombaro e, nella stessa frazione, la riqualificazione della linea di distribuzione della pubblica illuminazione su un tratto di via S. Antonio.

Un altro progetto simile ma di importo minore (circa 30mila euro), da concludere entro la fine di gennaio, prevede la sostituzione di 15 strutture, l’installazione di 3 nuovi punti luce sulla ciclopedonale che attraversa il parchetto presente a ridosso di via Gobetti e l’implementazione di punti luce nell’area giochi del parco “Ragazzi di Villa Emma”.

Il presidio del territorio settimanale in orario pomeridiano e serale è garantito dalla Polizia Locale (dalle ore 17.30 alle ore 24) e dai Volontari della Sicurezza (dalle 19 alle 21.30).

Saranno poi installate 5 nuove telecamere in centro storico, mentre un’altra decina sarà sostituita per una definizione migliore.

E proprio le strumentazioni tecnologiche possono verificare in tempo reale veicoli non regolari che entrano nel territorio. Come è accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti della Locale hanno fermato un veicolo segnalato dai varchi OCR. Alla guida di una Kia, un cittadino residente a Modena che ha esibito agli operatori un certificato assicurativo originale apparentemente regolare, nonostante le telecamere avessero segnalato un’irregolarità. Ai controlli che sono seguiti è risultato che il certificato era stato rilasciato sulla fiducia, contando in un pronto pagamento del premio, che tuttavia da giugno non era mai stato eseguito. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L’Amministrazione comunale di Formigine si avvale anche, a partire dall’inizio dell’estate, della collaborazione con i Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Durante il loro primo periodo di attività, questi volontari hanno prestato servizio per ben 600 ore presso mercati, parchi, iniziative sportive, cimiteri, ecc.. Nei prossimi giorni verrà affidata loro una sede presso l’edificio della stazione di Formigine, affinché il loro presidio del territorio possa risultare ancora più radicato e qualificato.

Afferma Andrea Corradini, assessore alla Sicurezza integrata: “Mi preme rimarcare come sul tema della sicurezza vi è grande attenzione da parte dell’amministrazione di Formigine e delle Forze dell’Ordine locali. Si è operato e si sta lavorando, da un lato per aumentare gradualmente e progressivamente i punti luce sul territorio nelle diverse zone, come richiesto dai cittadini e, dall’altro, per garantire una maggiore prevenzione e un più efficace presidio del territorio coinvolgendo, in modo integrato, non solo la Polizia Locale e i Carabinieri, ma anche tutti gli altri soggetti che, a vario titolo e in diversi modi, possono fornire un contributo qualificato in tal senso, come ad esempio i Volontari della Sicurezza e i volontari dell’ANC (Associazione Nazionale dei Carabinieri) ma anche i vari gruppi di controllo di vicinato, che a Formigine sono ben 34. Come Amministrazione comunale, quindi, nell’ambito delle nostre competenze, delle nostre possibilità e con la consapevolezza che garantire un presidio capillare e puntuale su tutto il territorio non è né scontato né semplice, stiamo dando priorità all’organizzazione del presidio delle vie del territorio del capoluogo e delle frazioni, in particolare nella fascia oraria che va dalle 17.30 alle 22, ovvero in quella più a rischio da quando vi è stata l’introduzione dell’ora solare. Ovviamente questo assetto organizzativo potrà subire le necessarie o opportune modulazioni, a seconda delle esigenze del periodo”.