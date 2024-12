Per il Milan un Sassuolo troppo facile da eliminare in Coppa Italia

Con un risultato tennistico il Milan archivia la pratica degli ottavi di finale contro un Sassuolo apparso completamente inadeguato.

Doppietta di Chukwueze al 12 e 20’ poi Reijnders, Leão , Calabria e Abraham a completare il festival del gol rossonero andato di scena a San Siro mentre Il gol della bandiera o quasi per il Sassuolo è arrivato al 59’ ad opera di Samuele Mulattieri

Da una parte Fonseca che ha schierato nel primo tempo numerosi titolari di livello contro un Grosso che ha preferito un approccio differente, tenendo in panchina alcuni dei suoi pezzi più pregiati.

È apparso fin troppo facile il lavoro per i padroni di casa che nel pre partita si erano detti coscienti del valore da categoria superiore del Sassuolo.

Decisamente di un’altra categoria si sono invece confermati i rossoneri che hanno dato spettacolo (ai danni dei neroverdi) nel loro esordio in Coppa Italia con gli scambi in avanti tra Reijnders, Leão e Abraham decisamente ispirati.

Grande iniezione di fiducia per il Milan che venerdì tornerà in campo contro l’Atalanta nell’anticipo di campionato mentre Fabio Grosso dovrà lavorare per far dimenticare la serata ai suoi in vista della sfida casalinga di domenica contro la Sampdoria.

Delle 24 sfide giocate finora tra il Sassuolo e il Milan quest’ultima fa registrare il risultato più pesante in negativo per i neroverdi in termini di gol subiti.

Dopo aver superato il Cittadella in casa e imponendosi al Via del mare sul Lecce con un convincente 0-2 il Sassuolo saluta la Coppa Italia mentre il Milan sfiderà nel prossimo turno la vincente di Roma-Sampdoria.

Claudio Corrado