Nuovi monitor a bordo bus Tper indicheranno le fermate e i punti d’interesse

La collaborazione tra Tper e FIADDA Emilia Romagna (Coordinamento-Associazioni per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie) sta dando vita a Bologna ad un progetto cui l’azienda di trasporti guarda con grande interesse.

Saranno 24 i monitor donati da FIADDA Emilia Romagna, grazie ad un progetto finanziato con fondi nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministero per le disabilità, che verranno installati su altrettanti autobus urbani per testare un sistema di comunicazione all’utenza complementare rispetto all’attuale dotazione dei mezzi di annunci fonici interni ed esterni.

Tper ha, a questo scopo, già sviluppato un’interfaccia che dialoga con i nuovi sistemi di bordo dei mezzi per fornire in tempo reale agli utenti a bordo autobus comunicazioni sull’avvicinarsi alla fermata.

In una fase successiva, grazie ad un’evoluzione software già avviata, sarà possibile integrare questo tipo di informazioni con ulteriori dati relativi al sistema di interconnessioni a rete tipico del trasporto pubblico locale. Si pensa di poter fornire all’utente ad ogni fermata, informazioni relative anche alle altre linee che effettuano la medesima fermata e, relativamente a queste ultime, anche dati in tempo reale sui bus in arrivo dando all’utente informazioni preziose per le proprie esigenze di spostamento.

Grazie alla sensibilità dimostrata da FIADDA Emilia Romagna, il progetto mira a fornire una risposta strutturale all’utente non udente, che non può quindi fruire degli annunci fonici e che potrà nel contempo essere utile e prezioso all’intera platea dei passeggeri.

Questo sistema, già in fase di test e che vedrà l’inizio dell’installazione nelle prossime settimane, sarà inserito in questa fase sperimentale su 24 nuovi mezzi. Ci saranno quindi 24 autobus di 18 metri 100% elettrici dotati di questo sistema, all’interno della flotta urbana di Bologna, prioritariamente destinati alla linea 21 che sarà pertanto la prima linea test di questo nuovo servizio.

In caso di esito positivo, come atteso per questa sperimentazione, Tper potrà considerare per il futuro la presenza dei monitor come parte integrante delle dotazioni di bordo di tutti i nuovi acquisti di bus.

Il progetto, che nasce per dare una risposta strutturale all’utente non udente, arricchisce anche i sistemi di infomobilità per tutti e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia complessiva dell’azienda verso l’abbattimento di ogni forma di barriera per un trasporto pubblico sempre più universale ed inclusivo; così come le pedane per la disabilità motoria che sono in dotazione alla sostanziale totalità dei mezzi urbani ed il cui numero continua a crescere anche nella flotta extraurbana.

Allo stesso modo, in collaborazione anche in questo caso con associazioni di portatori di interessi, si lavora per aumentare l’affidabilità degli annunci fonici a bordo in modo da poter intervenire i più tempestivamente possibile in caso di guasti e malfunzionamenti. Si pensi che poco più di un anno fa, in tema di annunci fornici a bordo, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, è stata sviluppata un’implementazione dell’algoritmo che governa il volume degli annunci in modo da ottimizzarne la diffusione, minimizzando il disagio per i residenti nelle abitazioni prossime alle fermate. Il sistema oggi tara in modo diverso l’amplificazione in funzione di molte variabili, tra cui l’orario, il livello di traffico, la stagione, ecc.

Sul fronte dell’infomobilità, da anni le principali fermate, quelle prevalentemente dotate di pensilina, ma anche alcune paline, hanno pannelli a led che forniscono informazioni sugli autobus in arrivo e sulla presenza o meno di pedana a bordo, ed è inoltre previsto un importante investimento per l’aumento quantitativo e qualitativo di questo genere di dotazioni urbane.

Sul fronte digitale, si sta cercando di rendere sempre più compliant il sito e le app proprietarie, a cominciare da Roger, vero e proprio assistente di viaggio che verrà ulteriormente sviluppato per essere sempre più un tutor nei confronti dell’utenza e delle relative esigenze di spostamento con un’attenzione particolare anche a passeggeri con esigenze speciali.

Tutto questo è stato presentato nei giorni scorsi ad Handimatica 2024, l’appuntamento che ha avuto luogo all’interno dell’istituto Aldini Valeriani. A rappresentare Tper in una delle tavole rotonde, l’ing. Amelia Perrino, Dirigente dei sistemi informativi dell’azienda, che ha mostrato e spiegato in anteprima il funzionamento del nuovo sistema di informazione a bordo bus.

Oggi, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, progetti come questo assumono un significato ancora più rilevante.