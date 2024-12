Da domenica 8 dicembre la gioia del Natale illumina Fiorano Modenese con originali installazioni natalizie allestite in piazza Ciro Menotti: nove dolcissimi yeti tutti da abbracciare, le luminarie e il grande albero di Natale, offerto AAO Vivai e Azienda agricola Covili.

Sarà un “Magico Natale a Fiorano” ricco di iniziative gratuite per tutti i gusti, per stare insieme in allegria. Tutti i sabati e le domeniche di dicembre, fino a Natale, ci saranno i mercatini di Magic Market con prodotti di artigianato e creativi di qualità, gli spettacoli di danza, musica, teatro per grandi e piccoli, gli stand gastronomici con prelibate specialità, le divertenti animazioni di GP Eventi, allieteranno il centro di Fiorano, insieme a Babbo Natale e agli yeti.

“Si è trattato di un grande lavoro di squadra ad ampio raggio, realizzato anche grazie alle imprese del territorio che credono in questo progetto.” – ha sottolineato l’assessore al Commercio ed Eventi, Sergio Romagnoli, alla conferenza stampa di presentazione questa mattina, 3 dicembre, in Comune.

“Baci e abbracci” di Lunati Manufacturing Ideas è l’installazione che l’artista scenografo Lorenzo Lunati ha realizzato in centro a Fiorano. “Un progetto che è già stato a Modena e a cui tengo molto – ha spiegato – perché in questo periodo di distanza e diffidenza è bello e importante ritrovare la gioia di un abbraccio. Tutti potranno abbracciare nove simpatici yeti e fare illuminare di gioia il loro cuore.”

L’installazione, così come le iniziative in piazza Ciro Menotti, è stato possibile grazie al sostegno di Smaltochimica. “Come azienda – ha spiegato Chiara Piccinini – abbiamo voluto sostenere questo interessante progetto artistico che vuole fare avvicinare le persone, anche perché ci assomigli. Come gli yeti anche la nostra azienda chimica ha un’apparenza di un certo tipo, che può fare paura, ma dentro ha un cuore attento alla sostenibilità e all’ambiente.”

Al calendario degli eventi in piazza che arriva fino al 6 gennaio 2025, curato dal Comitato Fiorano in Festa, si aggiungono le iniziative delle associazioni del territorio (GET Babele, Dimondi Clown, Arte e Cultura, Caritas Fiorano e Spezzano, Lumen e Casa Corsini, Circolo Oasi, Acat, Comitato Genitori per la Scuola, Sonus Academy, Amici della Musica Nino Rota, Banda Flos Frugi, Framestorming, Backstage, G.S. Libertas, Team Enjoy), che l’8 e 15 dicembre proporranno laboratori e giochi per bambini e ragazzi, set fotografico, musica e spettacoli, oltre alla vendita di oggettistica natalizia, torte e zucchero filato.

“Il percorso di co-progettazione con le associazioni è partito ad ottobre” – sottolinea l’assessore alla Cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini – “Siamo partiti dall’ascolto delle loro proposte e insieme abbiamo costruito, ciascuno con le proprie competenze, in particolare, un pomeriggio di attività ludiche dedicato a bambini e ragazzi, l’8 dicembre”.

La parrocchia di Fiorano arricchisce il programma con l’iniziativa “Natale sul Colle”: nel piazzale del Santuario sarà allestito il Christmas Village con presepe e casa di Babbo Natale e sarà possibile gustare vin brûlé e cioccolata calda. Chiuderà la festa dell’Immacolata il Concerto di Natale con la Corale Pancaldi.

“L’obiettivo è rendere queste iniziative un momento speciale per la comunità per stare insieme e condividere un pò di felicità e calore, anche grazie alla presenza di questi yeti e agli sponsor” – ha aggiunto Roberta Pè, neo presidente del Comitato Fiorano in Festa.

Anche a Spezzano, piazza Falcone e Borsellino si animerà con attività per bambini, Babbo Natale, bolle di sapone e il mercatino degli hobbisti e bancarelle, sabato 21 e domenica 22 dicembre, organizzati dall’Associazione Fiera di San Rocco e le associazioni del territorio.

E ancora gli appuntamenti di “Natale al BLA”, con tre spettacoli per i più piccoli; il Concerto di Natale al Centro di Via Vittorio Veneto, le mostre di pittura e presentazione di libri nelle sedi delle associazioni InArte, Arte e Cultura e Circolo Nuraghe. Senza dimenticare la programmazione del Teatro Astoria con i film del momento e lo spettacolo “Jazzy Xmas” di Paolo Fresu, il 20 dicembre.

Non mancherà poi l’appuntamento sempre atteso dai fioranesi con la strenna natalizia: domenica 22 dicembre sarà presentato l’11° volume di “Mi ritorna in mente”, curato da Luigi Giuliani e Luciano Callegari, con il sostegno di Panificio ‘Al furner’, Officina Meccanica F.lli Vandelli, Printing Group e Fattore P. “Grazie all’Amministrazione e al territorio che offre sempre possibilità di essere raccontato. Anche all’11° volume escono curiosità e cose sconosciute ai più”, racconta Luigi Giuliani.

Si torna in piazza Ciro Menotti anche per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, dalle 23.30 arriva “Capodangels”, musica dal vivo e brindisi aspettando Fiorachella 2025, con Fiorano Free Music e il Caffè del Teatro.

E per chiudere le feste in dolcezza, il 6 gennaio, la Befana Avf, dalle 10, porta dolci e caramelle ai bambini di Fiorano e Spezzano.

Per tutto il periodo natalizio poi sarà possibile visitare il Museo del Presepe etnico, nella nuova sede di via Statale 24 a Spezzano (inaugurazione sabato 7 dicembre alle ore 14.30) che espone 1.200 presepi provenienti da tutto il mondo della collezione di Ferruccio Giuliani (info 345085656).

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito web del Comune www.fiorano.it