La visita di Bajram Begaj, Presidente della Repubblica d’Albania a Castenaso

Il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj è stato ospite del centro sociale Casa Sant’Anna di Villanova in occasione di una visita istituzionale alla città di Bologna.

Nel 2017 il Comune di Castenaso ha stretto un patto di gemellaggio con la città albanese di Kamez, uno scambio che ha rafforzato il rapporto di amicizia e di pace fra il popolo albanese e il territorio.

Andrea Celani, presidente del Centro Socio culturale Casa Sant’Anna ha commentato l’incontro con queste parole “Siamo onorati della visita del Presidente Begaj, un importante riconoscimento per il lavoro di integrazione realizzato sul territorio. Siamo casa per l’associazione Korabi, riferimento per la comunità albanese e dell’associazione Ellines, riferimento per la comunità greca. Diamo massimo valore all’interculturalità e l’iintegrazione. Una best practice di successo”.

Queste invece le parole del Sindaco di Castenaso Carlo Gubellini: “Siamo grati per il ruolo che Lei svolge come Presidente della Repubblica d’Albania, promuovendo valori che anche noi riteniamo fondamentali: il dialogo, la pace e la collaborazione internazionale. Questa giornata è un momento di incontro autentico e di scambio significativo e siamo certi che il legame tra la nostra città e l’Albania possa consolidarsi”.