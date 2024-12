Il Natale di Campogalliano entra nel vivo. Si comincia venerdì 6 dicembre

Sarà un dicembre ricco di eventi per Campogalliano, con incontri, spettacoli e altri momenti di comunità lungo le vie, nelle piazze e nei luoghi della cultura e del tempo libero, con tante occasioni per vivere il paese prima, durante e dopo il Natale.

“Le festività natalizie – afferma Daniela Tebasti, Sindaca di Campogalliano – sono un periodo prezioso per vivere la comunità e farsi incuriosire dalle proposte che arrivano dal territorio. Insieme alle nostre associazioni e ai commercianti locali, abbiamo pensato a un programma davvero ampio, che spazia dalla cultura alla musica, passando per gli immancabili mercatini e le iniziative rivolte alle famiglie, con un’attenzione particolare alle bambine e ai bambini, i veri protagonisti del Natale”.

Il programma di iniziative, realizzato in collaborazione con APT Service srl nell’ambito del progetto di promozione turistica “Catámes – Cultura, territorio, museo e sport”, si aprirà in musica venerdì 6 dicembre alle 20.30, con il concerto della Corale Savani di Carpi nella chiesa di San’Orsola, dal titolo “Natale in coro: concerto spettacolo con parole e canti per avvicinarsi al Natale”. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è curata da Lapam.

Sabato 7 dicembre doppio appuntamento nel segno della cultura: dalle 10.30, presso la Biblioteca Edmondo Berselli, la presentazione del libro “Chi salverà il Natale?” di Valeria Angela Pisi, con lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 9 anni a cura dell’autrice. Nel pomeriggio, dalle 17, il Museo della Bilancia ospiterà la presentazione di “Case di Pietra: custodi di memoria”, reportage fotografico di case rurali accompagnato dalle testimonianze di coloro che le hanno abitate, a cura della fotografa Marzia Lodi e di Catia Allegretti per la parte testuale (il volume è stato realizzato con il patrocinio dell’Unione Terre d’Argine). Nel corso del week end, a Panzano, la parrocchia allestirà il mercatino di Natale presso la sala civica.

Sabato 14 dicembre, dalle 8.30 nella sala comunale La Montagnola, ci sarà la festa della scuola e gli auguri cantati dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” (sono invitati i genitori e i nonni). Nel pomeriggio, appuntamento alle 15.30 in Piazza Vittorio Emanuele II per il Drum Circle, un’esperienza gioiosa di musica e condivisione attraverso l’uso di strumenti a percussione disposti in cerchio, a cura della musicista Anna Palumbo, e a seguire il concerto dei Pillole Blues, esibizione di un duo acustico con chitarra, voce, armonica a bocca e percussioni. Tanta musica dal vivo, ma anche occasioni di convivialità, grazie ai commercianti locali di Campogalliano, che dalle 17 proporranno birra e arrosticini. La solidarietà viaggia su due ruote domenica 15 dicembre: alle 9.30 partiranno da piazza Vittorio Emanuele II i Babbi Natale in moto per consegnare i regali al reparto di pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.

Lunedì 16 dicembre nella ludoteca Ludovilla alle 16.30 spazio al laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni “La letterina di Natale” (iscrizione obbligatoria al numero WhatsApp 345-2526977), mentre alle 17 al circolo sociale “La Quercia”, la compagnia dialettale “I Ciocapiàt ed la Vintarola” presenterà il libro di poesie “Tèera da bèegh, lo spoon river dei poveri”. Martedì 17 dicembre alle 17.30 brindisi augurale al Museo della Bilancia alla presenza dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Libra93, e nell’occasione la presentazione della bilancia da banco con busto di Hermes. Mercoledì 18 dicembre ancora un’iniziativa per i più piccoli alla ludoteca Ludovilla: dalle 16.30 ci sarà il laboratorio creativo “Il mio albero di Natale” (iscrizione obbligatoria al numero WhatsApp 345-2526977). Pizzata e tombolata di Natale venerdì 20 dicembre dalle 19 a Villa Bi, nel Xmas Party organizzato dal Centro Giovani, che anticiperà il week end. Sabato 21 dicembre gli eventi si sposteranno in piazza della Bilancia: a partire dalle 10 sarà allestito il mercatino hobbistico a tema natalizio, dalle 12 si potranno gustare le specialità gastronomiche della cucina tirolese e nel pomeriggio musica live con il Music Xmas Contest e le esibizioni di Side Effect e Volta Rock + Biagio dj, presentati da Andrea Barbi.

Una principessa stregata, un mago cattivo, il Cavaliere Nero e un albero fatato sono i protagonisti dello spettacolo di burattini “L’albero della fortuna”, messo in scena da “I Burattini di Mattia”, lunedì 23 dicembre alle 16.30 presso la ludoteca Ludovilla. In serata, dalle 20, nella Sala La Montagnola, Audiovilla Xmas Day, saggi di Natale della scuola di musica.

I primi appuntamenti del nuovo anno saranno domenica 5 gennaio alle 20.45 nella chiesa di Panzano con il concerto del coro “Grammers Gram”, e lunedì 6 gennaio alle 15 presso la sala La Montagnola con l’iniziativa “Giocando con la Befana”, giochi e intrattenimenti per bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Oratorio e Circolo Sassola ANSPI – APS ETS.

Durante il periodo natalizio, i balconi delle sedi municipali e vari punti del paese saranno abbelliti dagli addobbi realizzati da alunni, genitori e nonni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco”, un’iniziativa che intende portare la magica atmosfera del Natale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la comunità.