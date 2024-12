Il Cuore del Marabù torna a battere al Teatro Valli di Reggio Emilia per il MIRE

Tutte le emozioni che uno dei templi della musica reggiana è in grado di scatenare; i mille ricordi – personali e collettivi, individuali e di tutta la comunità di Reggio Emilia – che anche solo evocando il nome ritornano a galla; sogni, emozioni, risate, musica, voglia di divertimento e spensieratezza. Tutto al servizio di una causa che dimostra, ancora una volta, quanto sia grande e sensibile il cuore della nostra città.

Mercoledì 4 dicembre il Teatro Valli di Reggio Emilia ospiterà Marabù Glory Days – i nostri e vostri giorni di gloria, un’emozionante serata di beneficenza a favore dell’Associazione CURARE per il MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia. Un evento che ricorda un importante pezzo della nostra storia, il Marabù.

L’evento, organizzato da CuraRE in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, I Teatri e Marabu’ Celebration, sarà un’occasione unica per unire ricordi e musica ad un importante gesto di solidarietà, a pochi giorni dal Natale.

“Voglio ringraziare di cuore tutti gli artisti, gli sponsor e tutti coloro che stanno lavorando con impegno per rendere questa iniziativa possibile – afferma Deanna Ferretti, Presidente di CuraRE e continua – per noi questo evento rappresenta molto più di un sostegno economico. È un segno di fiducia e solidarietà, un incoraggiamento a continuare a credere nella nostra missione. Grazie a iniziative come questa, possiamo attrezzare il dipartimento materno infantile di nuove tecnologie, finanziare borse di studio sin da oggi.

Invitiamo tutti a partecipare all’evento, non solo per godere di uno spettacolo straordinario, ma anche per essere parte di una causa più grande. Ogni biglietto acquistato non è solo un ingresso a teatro, ma un gesto di speranza e generosità.

Grazie di cuore per il vostro supporto. Insieme, possiamo fare la differenza e dimostrare che la solidarietà è una forza potente”.

La serata vedrà la partecipazione di diversi artisti di grande talento ed emblematici del periodo di massimo splendore del Marabù: da IVANA SPAGNA a BEPPE CARLETTI, con FRANCO SIMONE, TRACY SPENCER, SCOTCH, WILLER COLLURA, ARTISTITALIANI, EVOLUTION 80. I musicisti si esibiranno in un repertorio variegato, un viaggio nel tempo con le testimonianze di chi lo ha vissuto e la musica anni 80/90 dell’iconica discoteca Marabù, tempio della musica e del divertimento per tante generazioni provenienti da tutta Italia e non solo. Perché il Marabù non è stata solo una semplice discoteca, ma il simbolo di un’epoca.

Un programma musicale coinvolgente, un evento unico, adatto a tutte le età, pensato per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.

L’obiettivo della serata è raccogliere fondi per CuraRE Onlus: tutti i proventi della serata saranno destinati al progetto del MIRE, il nuovo dipartimento materno infantile che sta sorgendo all’interno dell’aera dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, e che si occuperà della salute della donna e dei bambini.

Marabu Glory Days, i nostri e vostri giorni di gloria

4 dicembre 2024, Teatro Municipale Valli, ore 20.30

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Valli Tel. 0522.458811 – biglietteria@iteatri.re.it oppure online su VIVATICKET