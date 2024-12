Graziano Verdi è il nuovo Presidente della Federazione Europea della Ceramica (CET)

Graziano Verdi, Vicepresidente di Confindustria Ceramica e AD di Gruppo Italcer, è stato eletto Presidente della CET – European Ceramic Tile Manufacturers Federation – per i prossimi 3 anni.

L’elezione è stata annunciata oggi a Bruxelles durante gli “European Ceramic Days 2024”, dove centinaia tra operatori del settore, tecnici, commissari ed eurodeputati, membri dell’European Parliament Ceramic Forum (EPCF), discutono dei contenuti e degli obiettivi del prossimo mandato e del ruolo che l’industria ceramica vuole ricoprire nel contesto internazionale.

Graziano Verdi, nuovo Presidente CET ha commentato: “È con grande onore e responsabilità che assumo il ruolo di Presidente della Federazione della Ceramica Europea. Desidero ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata accordata e per l’impegno che ciascuno di voi dimostra ogni giorno nel promuovere la nostra industria. Insieme, continueremo a sostenere l’innovazione, la crescita del settore ceramico in Europa e la sostenibilità in modo realistico. Sono convinto che, collaborando con determinazione e passione, raggiungeremo traguardi ancora più ambiziosi, rafforzando il nostro ruolo”.

Graziano Verdi, top Manager nel settore del design e del lusso, è stato a lungo Amministratore Delegato e Presidente del gruppo Iris-Graniti Fiandre. Ha poi guidato Technogym e la multinazionale belga Koramic.

Nel 2017, insieme ad Alberto Forchielli del fondo Mindful Capital Partners, ha fondato Italcer Group, oggi tra i primi gruppi industriali italiani nel settore della ceramica di alta gamma. Fanno parte di Italcer Group: La Fabbrica Ceramiche-AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Equipe Cerámicas, Ceramica Fondovalle e Terratinta Ceramiche con un fatturato di oltre 340 milioni nel 2023 e 1.100 dipendenti.

Graziano Verdi è Consigliere Indipendente Pelliconi S.p.A., multinazionale leader mondiale nei tappi per imbottigliamento.