Controllo dei NAS al centro pasti delle scuole di Spezzano

Ieri, lunedì 2 dicembre i NAS del nucleo di Parma hanno effettuato un sopralluogo presso la mensa del nido “La collina dello scoiattolo” a Spezzano di Fiorano Modenese.

Le rilevazioni hanno confermato buone condizioni igienico sanitarie della struttura che è anche il centro preparazione pasti per i le scuole primarie Guidotti, Menotti e per le scuole d’infanzia Castello e Arcobaleno. Riscontrata solo una piccola anomalia su parte di un infisso, che gli uffici comunali provvederanno celermente a sostituire.

“Il rincontro positivo al controllo effettuato dai NAS – afferma il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini – attesta l’elevata qualità e sicurezza dei servizi di mensa scolastica sul nostro territorio”.

Già in occasione dell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre la vice sindaco e assessore alla Scuola, Monica Lusetti, rispondendo all’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia sul servizio pasti, aveva illustrato le attività messe in atto per la costante verifica delle buone condizioni igienico-sanitarie, della qualità e del grado di apprezzamento da parte di bambini e famiglie del servizio mensa.

“Questo ulteriore controllo – ribadisce Monica Lusetti – non fa che confermare un livello complessivo elevato della refezione scolastica ed il buon lavoro svolto dagli uffici, che garantiscono alle famiglie fioranesi l’erogazione di un servizio di alto profilo e sicuro”.