A Casalgrande un Natale all’insegna della sostenibilità e della responsabilità

E’ questo il filo conduttore del laboratorio per bambini organizzato per giovedì 5 dicembre dalla Bibblioteca Sognalibro di Casalgrande a partire dalle 17.

I locali di Piazza Ruffilli 3, si riempiranno di bimbi tra i 6 e 10 anni, che verranno ‘accompagnati’ dal personale della biblioteca nell’allestimento di bellissime decorazioni natalizie al ‘ritmo’ di letture a tema.

Non solo: non mancheranno tutta una serie di ‘trucchi’ per rendere il Natale più ecologico.

Il laboratorio, completamente gratuito, è a numero chiuso. Per tanto è necessaria la prenotazione ai numeri: 0522.998509 oppure 339.7755415. O scrivendo una mail a: biblioteca@comune.casalgrande.re.it