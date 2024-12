Porta Aperta e Arca Lavoro saranno presenti con uno speciale Mercatino di Natale al PalaPanini

Il 4 dicembre 2024, dalle 16.30 alle 20.30, nell’atrio del PalaPanini a Modena, l’associazione Porta Aperta di Modena e la sua impresa sociale Arca Lavoro saranno presenti con uno speciale Mercatino di Natale con originali proposte natalizie, con i prodotti di Dinuovo Charity Shop (abiti, accessori e chicche vintage), e con originali complementi d’arredo rimessi a nuovo dai volontari di Rigenera, attraverso il colore e piccoli e sapienti interventi di falegnameria e tappezzeria, all’insegna del riuso e della creatività.

L’evento si inserisce nei mercoledì di Time Out di Modena Volley, durante i quali la squadra si ritrova per un aperitivo con i tifosi, dopo l’allenamento aperto a tutti.

Porta Aperta sarà inoltre presente al PalaPanini anche l’8 e il 15 dicembre, in occasione delle partite, con le sue speciali proposte natalizie, regali solidali che raccontano alcune storie di Porta Aperta e che possono essere un bel pensiero per amici, familiari, colleghi…

«Scegliendo i nostri regali di Natale, è possibile sostenere la nostra mensa dove, ogni giorno, chi vive in strada e chi sta passando un momento difficile trova la porta aperta e un tavolo al quale sedersi per mangiare e trovare ristoro – dicono da Porta Aperta – Vi aspettiamo con i nostri Chicchi generosi e i nostri auguri di sogni e bellezza per un Natale davvero originale e speciale».

Per maggiori informazioni: www.portaapertamodena.it/regala-il-natale-di-porta-aperta