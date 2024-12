Il caso Jekyll di e con Sergio Rubini giovedì al Boiardo di Scandiano

La stagione teatrale del Boiardo, a cura di ATER Fondazione, prosegue giovedì 5 dicembre con Il caso Jekyll. Sulla base del romanzo di Robert Stevenson, Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde, lo spettacolo si avvicina alla nostra contemporaneità con una atmosfera da thriller psicologico. Sergio Rubini, in veste di narratore, firma anche la regia, e un poliedrico Daniele Russo interpreta il doppio Jekyll – Hyde.

Un’interpretazione del romanzo originale che si distacca dall’allegoria fantastica per offrire uno sguardo psicanalitico più attuale. Attraverso il personaggio di Jekyll, lo spettacolo esplora i temi dell’inconscio e del doppio, riflettendo sull’importanza del dialogo con il proprio inconscio e la condivisione di questa parte di sé con gli altri, per prevenire la solitudine e l’oscurità che possono derivare dall’ombra rimossa e ignorata. Lo spettatore viene accompagnato per mano negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una true crime story.

Info: Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano – www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mail info@cinemateatroboiardo.com e telefoniche al numero 0522 854355. Vendita online su Vivaticket.com