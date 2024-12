Donna accoltellata a Guastalla: si cerca l’ex compagno

Una donna di 44 anni è stata accoltellata dall’ex compagno che questa mattina poco dopo le 11:00 l’ha abbandonata in strada lungo la SP35 a Guastalla ed è fuggito a bordo di un’auto. La vittima, soccorsa dai sanitari allertati da un testimone, è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia: non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è ricercato dai carabinieri che hanno avviato indagini.