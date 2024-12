Delegazione di UPI Emilia-Romagna in missione a Bruxelles

«Consolidare le relazioni istituzionali tra le Province e l’Europa è fondamentale per migliorare le azioni di sostegno e supporto agli amministratori locali e, quindi, per la vita delle comunità e dei cittadini. Essere in Europa oggi significa portare ai tavoli di Bruxelles le istanze dei territori e cogliere le opportunità di crescita che da qui possono essere colte e valorizzate, in un’ottica di sviluppo costante delle nostre Province».

E’ quanto sostiene Giorgio Zanni, Presidente di UPI Emilia-Romagna, Presidente della Provincia di Reggio Emilia, in occasione della missione di UPI in visita al Parlamento Europeo dal 3 al 5 dicembre, in cui Presidenti e Consiglieri provinciali incontreranno la Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’UE, autorevoli funzionari della Commissione europea, del Comitato delle Regioni e gli europarlamentari on. Stefano Bonaccini, on. Elisabetta Gualmini, on. Stefano Cavedagna.

Dal 2022 UPI Emilia-Romagna ha attivato l’ufficio “Progetto Europa”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede lo sviluppo degli uffici Europa nelle Province e il supporto alla governance territoriale, anche nei confronti dei piccoli Comuni, sprovvisti di personale e strutture.

E’ stato inoltre realizzato, su impulso della delegazione della RER a Bruxelles, un progetto di indagine e analisi che evidenzia le criticità e i punti di forza dell’ufficio Europa (laddove esiste) in ciascun Comune della nostra Regione, realizzato anche grazie al supporto degli uffici Europa delle Province dell’Emilia-Romagna.

UPI E-R ha aderito alle reti SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) e ROMAGNA NEXT per favorire e sviluppare progettualità dell’innovazione e della sperimentazione per tutti i territori delle Province dell’Emilia-Romagna, oltre a partecipare al progetto DESICE, che ha l’obiettivo di migliorare le politiche locali di economia circolare ed ecodesign, rafforzando allo stesso tempo le competenze dei product designer del settore privato.

Insieme alla Provincia di Parma, UPI E-R ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del bando per la cittadinanza Europea: 1, AVENUE SCHUMAN, VIA EMILIA: un progetto che ha la finalità di promuovere la partecipazione della cittadinanza regionale, e, in particolare, delle giovani generazioni, attraverso la realizzazione di incontri territoriali con eurodeputati della circoscrizione nord-est.

UPI Emilia-Romagna, presente con una delegazione dei propri uffici, delle Province e dirigenti di Giunta e Assemblea legislativa, si pone l’obiettivo di dare supporto agli Uffici Europa delle Province, garantendo un confronto costante con il Sistema Regionale per intercettare possibilità di sviluppo per i territori, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma per la condivisione delle azioni territoriali e il supporto che le Province in tal modo possono dare ai piccoli Comuni dei proprio territorio.