Bologna ospiterà le Final Eight di Coppa Davis nel 2025

Un nuovo, storico riconoscimento per la Sport Valley emiliano-romagnola. Sarà infatti Bologna a ospitare le Final Eight della Coppa Davis dal 18 al 23 novembre 2025, la massima competizione di tennis per squadre nazionali, recentemente vinta dall’Italia a Malaga per il secondo anno consecutivo.

La notizia è stata ufficializzata nel pomeriggio dall’ITF (International Tennis Federation) ed è frutto di un accordo tra Governo, Federazione italiana tennis e padel, Regione Emilia-Romagna e la stessa ITF, dopo la decisione di quest’ultima di modificare l’attuale formula, eliminando la fase a gironi.

Per Bologna, già sede fino al 2024 di una delle fasi eliminatorie all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, un risultato importante che ne rafforza il ruolo di capitale del tennis mondiale. Un riconoscimento per tutto il Paese, che ospiterà la fase finale della Davis per tre anni, fino al 2027.

“Una notizia che ci riempie d’orgoglio, in un anno davvero straordinario per il tennis azzurro. Non solo siamo il paese che ha vinto le ultime due edizioni della Davis e l’ultima edizione della Billie Jean King Cup, la principale competizione a squadre del tennis femminile, ma è italiano il numero uno al mondo, Jannik Sinner, apice di un movimento che vede tantissimi altri tennisti, donne e uomini, in posizione di vertice– sottolinea Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna -. Per Bologna e per l’Emilia-Romagna si tratta di un nuovo straordinario risultato sportivo e di promozione del territorio: il coronamento di un’attività costante che in questi anni ci ha permesso di costruire una reputazione solida di regione in grado di ospitare grandi eventi di richiamo internazionale. Sono certa che saremo all’altezza di questa nuova sfida, che aumenterà la nostra attrattività in tutto il mondo”.

“Dopo la Grande partenza del Tour de France, un altro straordinario evento sportivo arriva ad arricchire il calendario di manifestazioni di assoluto standing internazionale ospitate in Emilia-Romagna– aggiunge Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza -. Un risultato di prestigio e non scontato, che premia il lavoro e la capacità organizzativa di un intero territorio e corona cinque anni di appuntamenti storici per questa Regione, a pieno titolo Sport Valley italiana”.

Da Malaga a Bologna

In base all’accordo raggiunto oggi, dal 2025 le Final Eight di Coppa Davis si giocheranno dal 18 al 23 novembre in un’unica sede e questa sede sarà fino al 2027 italiana. L’Italia come paese ospitante è qualificata di diritto, mentre le altre sette nazionali usciranno da due turni preliminari che sono stati sorteggiati oggi.

In base al precedente accordo firmato nel 2022 e valido fino al 2026 Bologna era una delle quattro sedi designate ad ospitare a settembre una delle fasi a gironi, prima delle Finali a Malaga, in Spagna