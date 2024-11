Zocca, da lunedì 2 dicembre attivo un gruppo di medici per garantire l’assistenza sanitaria di base

Nel territorio di Zocca l’Azienda USL di Modena, con invio di sms e lettere che sono state anche caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ha informato i pazienti del medico di medicina generale Dottoressa Alice Miani, riguardo la cessazione della sua attività a partire dal 30 novembre.

I pazienti avranno assistenza garantita da un gruppo di medici che li prenderà in carico, a partire dal 2 dicembre, nell’ ambulatorio della Dottoressa in via M.Tesi 1676/A a Zocca, mantenendo gli stessi orari di apertura, con le visite ambulatoriali che saranno organizzate su appuntamento.

A supporto dell’attività dei medici del team ed a disposizione degli assistiti, è prevista una segreteria, disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, telefonando al numero 059/5137010, per richiedere appuntamenti in ambulatorio, prescrizione di farmaci o visite domiciliari.

L’Azienda USL di Modena sottolinea che l’attività del gruppo di medici è temporanea e si auspica, infatti, possa essere superata a seguito delle procedure regionali che porteranno all’assegnazione di Medici di Assistenza Primaria nelle zone carenti dell’intera regione nel corso del 2025.

L’esperienza dei team medici è già stata sperimentata in altri distretti della provincia incontrando il riscontro positivo da parte dei cittadini.

“Al fronte di una situazione complessa e della nota difficoltà nel reperimento di questi professionisti su tutto il territorio nazionale – dichiara Federica Casoni, Direttrice del Distretto sanitario di Vignola -, l’Ausl è costantemente al lavoro, anche confrontandosi con l’amministrazione comunale, per mettere in atto tutti gli interventi possibili per garantire l’assistenza alla popolazione”.