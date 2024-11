Rodari in valigia del Teatro dell’Orsa sarà in scena all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine

«Una narrazione di fiabe e storie dal repertorio di Rodari dai racconti di amori, boschi e sentieri di paure»: Monica Morini, regista di Rodari in valigia, introduce lo spettacolo dai 4 anni e per ogni età che domenica 1 dicembre alle ore 16.30 sarà in scena all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, nell’ambito della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine con il sostegno della Fondazione di Modena, con la direzione artistica del Teatro dell’Orsa.

«Una valigia zeppa di emozioni, una formula contro le paure, una risata intasca per la notte una ninnananna a quattro zampe, due passi nel bosco con un buffo lupo e un Cappuccetto un viaggio di fiaba tra i libri per cuori di tutte le taglie» aggiunge l’artista in merito allo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Orsa «Un viaggio sorprendente e coinvolgente tra le fiabe più celebri di Gianni Rodari. Dalle avventure de Il tamburino magico fino ad Alice Cascherina. Intrecci di storie in mondi improbabili, un inno alla Fantastica per ogni età».

Rodari in valigia è interpretato da Chiara Ticini e Alice Melloni e si avvale degli oggetti di scena e delle scenografie di Franco Tanzi.

In occasione della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro, il Teatro dell’Orsa ha attivato una collaborazione con la Biblioteca Comunale di Formigine, che sarà presente a tutti gli appuntamenti con libri a tema, da sfogliare o da prendere in prestito.

L’Auditorium Spira mirabilis si trova in via Pagani 25 a Formigine (MO).

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata: auditorium@comune.formigine.mo.it.

Informazioni: Servizio Cultura, tel. 059 416277.