Controlli congiunti in zona Stazione Storica: Polizia di Stato e Polizia Locale insieme per contrastare la microcriminalità

Negli scorsi gironi, su disposizione del Questore, sono stati intensificati i controlli nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Roma e via Emilia Ospizio, in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini lì residenti in modo da assicurare una presenza quotidiana delle Forze dell’Ordine nella suddetta zona.

In particolare sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale. Inoltre, congiuntamente a personale della Divisione PAS della Questura hanno proceduto al controllo di 4 esercizi commerciali presenti in zona Stazione Storica e nella zona del Quadrilatero. Nel complesso sono state identificate 44 persone di cui 25 con precedenti.

Personale della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura, inoltre, coadiuvato dall’unità cinofila della Polizia Locale, composta dal Commissario Bernardi e da Viktor K9, hanno svolto servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 60 grammi di sostanza stupefacente e contestati nr. 2 sanzioni per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente a carico di due giovani, di 26 e 28 anni residenti a Reggio Emilia, che saranno segnalati alla locale Prefettura.

La Polizia Locale ha svolto attività di specifica competenza nell’area di interesse, identificando 25 persone e controllando 25 veicoli. Nella circostanza venivano riscontrate nr. 3 violazioni al Codice della Strada ed elevate altrettante contestazioni.