A Modena il Capodanno con dj set di Skin

Modena festeggia il capodanno 2025 con una notte tutta da ballare che avrà come protagonista Skin, artista tra le più iconiche della scena internazionale, carismatica frontwoman della band rock Skunk Anansie.

Nella veste più inedita ma apprezzatissima di Dj, Skin condurrà la festa coinvolgendo tutti i partecipanti con la sua musica piena di energia, dal tratto esclusivo fatto di esperienza e conoscenza musicale, di grinta e insieme di sensibilità, in uno spettacolo che unisce alla musica le tecnologie multimediali.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Comunale questa mattina, sabato 30 novembre, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, il presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, Marcella Pelati per Studio’s.

“L’ultima notte dell’anno è una notte speciale – ha affermato il sindaco – e noi desideriamo offrire a tutti gratuitamente la possibilità di stare insieme con un’artista internazionale, molto conosciuta e amata che Modena è orgogliosa di ospitare. Skin e la sua band hanno incarnato il rock inglese degli anni ‘90 ma lei ha saputo anche reinventarsi con l’energia che vedremo in azione la sera del 31 dicembre. Con questa festa proseguiamo anche in uno degli obiettivi di governo della città, ovvero la valorizzazione di largo Sant’Agostino, parte di Modena su cui intendiamo operare una riqualificazione profonda fino alla sua pedonalizzazione che è un traguardo di mandato”.

“Sarà una grande festa – ha aggiunto l’assessore Bortolamasi – con musica e luci che accompagneranno la città nella notte più lunga dell’anno. Anche quest’anno sarà protagonista largo Sant’Agostino, parte integrante del nuovo polo culturale, che stiamo costruendo sul quale continuiamo a investire, che unisce idealmente il Palazzo dei Musei e Ago”.

“Con appuntamenti come questo – sottolinea il Presidente di Fondazione di Modena Mattero Tiezzi – la nostra città si conferma una realtà capace di dialogare in modo interessante con le tendenze artistiche globali. La fusione tra musica, tecnologia e creatività, proposta da una vera icona del genere musicale, trova spazio non a caso nella piazza che più di tutte si propone come luogo di convergenza di esperienze e sperimentazioni in questo campo: piazza Sant’Agostino, a ridosso del grande cantiere di Ago-Modena Fabbriche Culturali”.

Alla festa della notte di capodanno, si unisce anche l’appuntamento con il Concerto di Capodanno del Teatro Comunale Pavarotti-Freni che, dopo il successo degli anni scorsi, tornerà nel pomeriggio dell’1 gennaio.

Skin (Deborah Anne Dyer) è una delle principali e più acclamate cantanti rock britanniche. È anche una Dj rinomata, un’icona della moda, un’attrice e un’attivista per i diritti civili. Originaria di Brixton, nel sud di Londra, ha scelto di abbandonare il comfort del soul/R&B per lanciarsi con decisione nel mondo dell’hardcore rock e, da quando è esplosa sulla scena negli anni ‘90 con Skunk Anansie, Skin è stata una figura rivoluzionaria. Oltre a essere la frontwoman di una delle band underground più influenti del Regno Unito, Skin è un’artista poliedrica, coinvolta in numerosi progetti. Nel 2009, il suo amico e leggendario Dj Damien Lazarus le ha venduto un vecchio mixer Pioneer, segnando l’inizio della sua carriera dalla consolle. Oggi è una Dj affermata, con un repertorio che spazia dalla Techno alla Tech House e alla Minimal, esibendosi in tutto il mondo in locali iconici come l’Output di New York, il Sound Nightclub di Los Angeles e il Fabric di Londra.

Ha condiviso il palco con la leggendaria Dj Techno Nicole Moudaber, suonando in eventi come Space (Ibiza), Carl Cox’s Revolution (2016) e al Coachella dello stesso anno. Skin ha anche pubblicato musica Techno sotto lo pseudonimo di Juvenal su Mood Records (2016), l’etichetta di Nicole Moudaber, e attualmente sta collaborando con lei su un progetto chiamato #Breed, un lp di cinque tracce di brani originali Techno, accompagnato da un album remix, #BREEDRMXS, che include reinterpretazioni di alcuni dei nomi più prestigiosi della musica dance, come Jamie Jones, Carl Craig, Pan-Pot e Scuba, solo per citarne alcuni.

La notte del 31 dicembre, l’appuntamento è alle 22.30, quando si accenderanno le luci e la musica, in collaborazione con Radio Bruno, inizierà a creare l’atmosfera, alle 23.30 Skin salirà sul palco per salutare nel migliore dei modi l’anno che se ne va e accogliere quello nuovo che arriva.

L’ingresso alla festa è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

Come già per il capodanno 2024, anche quello che segna l’inizio del 2025 fonde i linguaggi dell’arte con la tecnologia e la creatività nell’ambito di Modena città creativa Unesco per le Media Arts. Lo spettacolo è promosso dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena e organizzato da Studio’s.