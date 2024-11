Tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club per gli anziani delle CRA di Modena

Mentre il clima natalizio si diffonde in città, per oltre un centinaio di ospiti delle Cra, le Case residenza anziani di Modena, i festeggiamenti prendono il via già domenica 1 dicembre con il tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club di Modena.

L’incontro conviviale, fatto di sapori e gusti natalizi, di musica e socialità è un’iniziativa di solidarietà dal forte valore simbolico che intende contribuire a far sentire gli anziani parte integrante della comunità. Come ogni anno, ad occuparsi del servizio ai tavoli saranno proprio i soci Lions e Leo Club (associazioni giovanili) di Modena.

La quindicesima edizione dell’iniziativa è stata presentata in Municipio dal presidente di zona e dai presidenti dei Lions Club modenesi; alla conferenza stampa ha partecipato il sindaco Massimo Mezzetti.

“Il pranzo dei Lions – ha detto il sindaco Mezzetti – è ormai una tradizione da ben 15 anni. Sono felice, quindi, all’inizio del mio percorso di sindaco di promuovere questa iniziativa realizzata con la collaborazione attiva che l’Amministrazione Comunale fornisce ai Lions. Uscire dalla dimensione quotidiana per essere ‘serviti’ in un contesto così bello e accogliente è sicuramente un’opportunità per i nostri anziani che desideriamo siano il più possibile attivi e partecipi. Ringrazio quindi i Lions per questa importante testimonianza di vicinanza alla nostra comunità”.

Nell’occasione, insieme alla presidente di zona dei Lions Modena Patrizia Tassallo, l’Officer distrettuale del Lions Gianfranco Sabatini ha ribadito: “Non solo per gli anziani che partecipano, ma anche per i soci Lions, il pranzo degli auguri di Natale è un appuntamento importante che rientra completamente nello spirito dei Lions, il cui motto è appunto ‘noi serviamo’, oltre ad essere l’occasione per trascorrere alcune ore in compagnia con spirito di condivisione”.

Il pranzo, che si svolgerà al ristorante Vinicio, sarà accompagnato da intrattenimento musicale e scambio di doni. Il programma della mattinata prevede il ritrovo alle 11 per la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi Erio Castellucci prima di condividere il pranzo allietato dai canti del Coro San Lazzaro, a cui seguirà lo scambio dei doni condito dalla simpatia scanzonata di un ospite a sorpresa.

Sono 117 tra anziani e accompagnatori gli ospiti provenienti da diverse strutture cittadine che parteciperanno al pranzo dei Lions. L’iniziativa è promossa insieme all’Assessorato a Sanità e servizi del Comune di Modena e rientra, infatti, tra le attività di socializzazione promosse nelle strutture e sul territorio, affinché gli anziani non smettano di sentirsi parte di una comunità anche quando, a causa delle condizioni di salute, hanno perso parte dell’autonomia e vivono in una struttura protetta che vuole comunque continuare a garantire loro una rete di relazioni e di momenti significativi.

VISITA ALLA MOSTRA SU SALVADOR DALÌ

Ai musei, al cinema, alla biblioteca Delfini, a Teatro Pavarotti per le prove generali delle opere e ancora al Museo Casa Pavarotti. Ora anche in visita a “Nella mente del Maestro”, la mostra “Arte e Psiche” dedicata al grande maestro spagnolo Salvador Dalí, allestita al Palazzo dei Musei di Modena.

Le festività natalizie sono uno dei momenti speciali in cui strutture, centri diurni e spazi anziani si colorano di addobbi natalizi e si aprono per consentire alle famiglie di trascorrere la festa coi propri cari e con gli operatori che quotidianamente si prendono cura di loro. Ma sono tante anche le occasioni che il settore Servizi sociali del Comune propone alla rete dei servizi accreditati (case residenze anziani, centri diurni e spazi anziani) affinché gli utenti possano uscire dalle strutture e frequentare i luoghi della città o partecipare ad attività e iniziative del territorio. Le “uscite” sono per loro un’opportunità importante per mantenere un ruolo attivo come cittadini della comunità, una sorta di porta aperta sulla vita della città.

Da alcune settimane, alla tradizione offerta messa a punto dal Settore Servizi sociali in collaborazione con gli altri settori dell’amministrazione comunale e si è appunto aggiunta la visita a “Nella mente del Maestro”, la mostra dedicata a Salvador Dalí allestita al Palazzo dei Musei di Modena. Grazie alla disponibilità degli organizzatori, sono una decina le visite guidate, gratuite rivolte a gruppi di anziani ospiti di Cra e diurni per anziani, in programma nei mesi di novembre e dicembre. Gli appuntamenti continueranno fino al 12 dicembre quando, con l’ultimo gruppo di visitatori, saranno complessivamente 147 gli anziani che saranno andati alla scoperta di “Nella mente del maestro”.