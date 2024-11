Slitta al 9 dicembre la riapertura dell’ufficio postale di Castelnovo Monti

Poste Italiane ha comunicato all’Amministrazione comunale che, rispetto alla data preannunciata per la riapertura dell’ufficio postale di Castelnovo Monti, che sarebbe dovuta essere il 30 novembre, sarà necessario qualche giorno in più per consentire il completamento dei lavori e il riallestimento degli uffici.

La comunicazione di Poste Italiane spiega che “a causa del protrarsi dei lavori del progetto Polis, l’Ufficio postale di Castelnovo Monti riaprirà al pubblico il 9 dicembre”.

La chiusura dell’ufficio era scattata il 25 ottobre, per consentire l’avvio dei lavori tecnici che porteranno alla realizzazione del nuovo assetto denominato “Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”. Una volta riaperto, l’ufficio di Castelnovo garantirà una gestione ampliata e più veloce su servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie. Tra gli esempi principali, sarà possibile effettuare nell’ufficio rinnovato la richiesta di passaporto (prima richiesta e rinnovo), della carta d’identità elettronica, del primo codice fiscale per i neonati, la ri-emissione e duplicato di carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, codice fiscale, certificati anagrafici di nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza e altro.

Durante il periodo di chiusura, la clientela può continuare a rivolgersi all’ufficio postale di Ferina in via Fontanesi 17, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45, dotato di ATM fruibile H24, che per l’occasione è stato potenziato. Sempre a Felina è possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, quali gestione conto, libretto ecc. Inoltre è possibile fruire degli Uffici Postati nei Comuni vicini come ad esempio Rosano (via Rosano 1/a, Vetto) aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, sabato chiuso; Cervarezza (via Della Resistenza 62/a, Ventasso) aperto martedì e giovedì dalle ore 08.20 alte ore 13.45, sabato dalle ore 8.20 alle ore 11.45.