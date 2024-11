Sabato in piazza Garibaldi a Sassuolo, l’evento “On the road”

Si terrà domani, sabato 30 novembre in piazza Garibaldi, l’evento “On the road” con la partecipazione di Anffas, A.I.F.V.S. di Modena, Corpo di Polizia Locale di Sassuolo, Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, Vigili del Fuoco – Distaccamento di Sassuolo e con la presenza dell’Associazione “Modena corse”, che promuove il progetto “Corri in pista non in strada”.

Dalle 9:00 alle 14:00 sarà possibile incontrare i piloti Victor Briselli e Gianluca Tosi con le loro auto da competizione.

Dalle 10:00 alle 13:00 si svolgeranno attività dedicate al corretto comportamento sulla strada aperte a tutti.