Nuovo intervento della task force: controlli amministrativi in zona autostazione a Modena

Si è svolto ieri pomeriggio un nuovo servizio straordinario integrato, coordinato dalla Polizia di Stato, in zona autostazione, finalizzato al controllo amministrativo dei pubblici esercizi del quartiere che segue il precedente effettuato 21 novembre scorso.

L’attività ha visto l’impiego della Squadra Amministrativa della Questura, di personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Nei controlli amministrativi ai pubblici esercizi della zona, è stato importante il contributo specialistico oltre che degli agenti dell’Ufficio Commercio del Comando della Polizia Locale, dei Funzionari dell’Ispettorato del Lavoro per la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro in essere ed il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché del personale Sanità – Ufficio Igiene dell’Ausl, per gli aspetti di specifica competenza.

Nel complesso, il servizio congiunto ha consentito di controllare amministrativamente 6 esercizi pubblici ubicati in zona autostazione.

All’esito dei controlli sono state elevate 6 sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 8 mila euro, in particolare, per mancata esposizione del divieto di vendita di alcol ai minori, per mancata esposizione dei prezzi e del cartello indicante gli orari di apertura.

Disposta la chiusura di un’attività di somministrazione alimenti e bevande per mancato rispetto di presentazione del Documento di Valutazione Rischi.

Gli agenti operanti, anche nell’ambito dei servizi a medio raggio estesi al Parco Novi Sad, hanno controllato complessivamente 54 persone, di cui 15 straniere e 21 veicoli.

La Squadra Volante, proprio all’interno del parco ha fermato ed tratto in arresto un cittadino gambiano di 29 anni, sorpreso nell’atto di cedere sostanza stupefacente. Nella sua disponibilità gli agenti hanno rinvenuto 40,85 grammi di hashish.