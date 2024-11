Natale 2024 a Nonantola iniziative al via domenica 1 dicembre

Tradizione, cultura, arte, musica, laboratori e tanto divertimento sono i magici ingredienti di “Insieme, è Natale a Nonantola”, serie di iniziative in programma sul territorio fino al 12 gennaio 2025.

Piazza Liberazione domenica primo dicembre si illuminerà trasformandosi in un Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini, gli street food, l’ufficio postale di Babbo Natale e una splendida giostra con i cavalli gratuita che offrirà un’opportunità di svago a tutti i bambini.

Quest’anno – spiega Massimo Po, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Nonantola – abbiamo voluto creare un villaggio che non sia solo un luogo dove fare acquisti o passare qualche ora di svago, ma un vero e proprio spazio di incontro, di condivisione e di riscoperta delle tradizioni. Un villaggio che ci ricorda, più che mai, l’importanza di stare insieme, di vivere il Natale come momento di comunità, di calore umano, di riflessione e di gioia collettiva.

Si rinnova il tradizionale appuntamento di successo con l’arte

Oltre all’aspetto ludico e commerciale anche quest’anno non mancherà l’arte, con NonantoInvital’Arte, la rassegna che unisce il concorso di pittura e scultura “Premio Iva Montepoli” nel Museo di Nonantola con artisti provenienti da tutta Italia e il FuoriMostra, il circuito espositivo diffuso nelle vetrine e all’interno degli esercizi commerciali.

La comunità ha fatto rete anche questa volta

Come sempre tutte le iniziative in programma non sono il frutto del lavoro di pochi, ma di una rete di realtà locali che con passione, impegno e dedizione sono la vera forza della nostra comunità.

Il ringraziamento va quindi a tutte le associazioni, gli enti, i volontari, gli artisti e le realtà culturali e sociali che hanno collaborato alla realizzazione di tutti gli eventi natalizi che animeranno Nonantola nei prossimi giorni. In questo periodo dell’anno, ogni luce che illumina le nostre piazze e le nostre strade, ogni nota di musica che si diffonde nell’aria, ogni sorriso che si incrocia per strada ci ricorda che il Natale è anche il momento di riscoprire ciò che davvero conta: le persone, le tradizioni, il calore di una comunità.

E’ un presente che porta molte preoccupazioni

In un momento storico in cui più che mai abbiamo bisogno di stare vicini, di riscoprire il valore delle relazioni umane, di ritrovare la nostra capacità di sorridere insieme, il Villaggio di Natale è il nostro piccolo grande regalo per Nonantola. Un Natale che vuole essere un abbraccio collettivo, che ci invita a riflettere sui valori di solidarietà, inclusività, e speranza che sono alla base di questa festa. Perché il Natale a Nonantola è insieme! Auguri di cuore a tutti!