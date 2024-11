Cento appuntamenti natalizi tra Castelfranco Emilia e frazioni

Un centinaio di appuntamenti che da domani, sabato 30 novembre, e fino al 6 gennaio 2025, animeranno le strade e le piazze del territorio. Con l’arrivo di dicembre, Castelfranco Emilia si trasforma in un luogo incantato, dove la magia del Natale prende vita attraverso una serie di eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità e offrire momenti di gioia e condivisione.

Il via domani Piazza Garibaldi alle ore 17, dove Andrea Barbi, in diretta su TRC, condurrà lo spettacolo “Ci vediamo in piazza”, dando così il La a un mese di iniziative coinvolgenti e pensate a misura di ciascun cittadino. La giornata si concluderà al Teatro Dadà alle ore 21 con “People on Streets – Freddie & David la leggenda”, uno spettacolo musicale a cura dell’associazione Pan Onlus che renderà omaggio ai grandi artisti Freddie Mercury e David Bowie. Domenica 1 dicembre il centro storico si animerà fin dalle prime ore del mattino. Corso Martiri ospiterà il tradizionale Mercantico, il mercato dell’antiquariato che richiama appassionati e curiosi, mentre il parco Cà Ranuzza farà da cornice a una passeggiata sociale che unisce cani e umani, promossa dall’associazione Cani Maestro ODV. Dalle 10 alle 18 piazza Aldo Moro diventerà il cuore pulsante, con lo spettacolo e l’animazione per bambini di “Un Natale in 500”, che trasformerà la piazza in uno spazio magico. Sempre nel pomeriggio, tra musica e spettacoli itineranti, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera natalizia grazie a performance di danza curate dalla Danza Lerose Academy, concerti corali, burattini per i più piccoli e lo spettacolo teatrale “Al Caffè della stazione”, in scena al Teatro Dadà dalle 18.

Il weekend successivo proseguirà con iniziative culturali, sociali e ricreative. Sabato 7 dicembre, i più piccoli saranno protagonisti alla Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” con “Leggetevi forte!”, una mattinata di letture animate per bambini, mentre nel pomeriggio sempre piazza Aldo Moro accoglierà l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi folletti per un pomeriggio di giochi e divertimento. Recovato celebrerà l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da racconti sulla Stella Cometa, un concerto della Banda di Manzolino e momenti di condivisione come la merenda per tutti. La giornata si concluderà con due eventi serali di grande rilievo: il seminario dedicato alle nuove tecnologie digitali nei musei, presso la Sala Polivalente di via Crespellani, e il Concerto di Natale nella Chiesa di Santa Maria Assunta, che vedrà protagonisti l’Orchestra L’Oro del Reno e il Coro “Ecce Novum”. L’8 dicembre è il primo momento clou del calendario natalizio con il “Merry Christmas Party”, la grande festa che animerà l’intero centro storico a partire dalle 10.30. Piazza Aldo Moro ospiterà lo spettacolo musicale “Natale in casa Disney”, che incanterà grandi e piccini con le celebri colonne sonore dei classici Disney e brani natalizi. Durante tutta la giornata, i visitatori potranno passeggiare tra mercati straordinari, mercati contadini, spettacoli di zampognari e laboratori creativi per bambini. Alle 16, Corso Martiri risuonerà sulle note coro gospel Serial Singers, mentre il Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini” proporrà attività per bambini con il laboratorio “Aspettando il Natale… al museo”. A chiudere questa giornata ricca di emozioni, il concerto pomeridiano “Figli dei fiori di pesco” e le visite guidate all’Acetaia Comunale, un’occasione unica per scoprire i segreti del prezioso aceto balsamico.

Nei giorni a seguire, la magia del Natale continuerà a diffondersi con eventi dedicati a tutta la famiglia. Non mancheranno spettacoli teatrali, concerti di beneficenza, letture animate per i più piccoli, mercatini solidali e feste nei quartieri, che contribuiranno a rendere speciale ogni momento. Tra i momenti più attesi, si segnala il 14 dicembre con il concerto augurale della Banda di Manzolino e lo spettacolo serale “Una nota in più – Xmas edition” al Teatro Dadà, a sostegno di Medici Senza Frontiere. Attenzione anche alle frazioni: dalla sfilata dei trattori a Manzolino del 14 dicembre fino alla festa vintage a Piumazzo il 21, passando per la festa di Natale a Cavazzona il 15. Il 22 dicembre, il centro storico di Castelfranco Emilia sarà il palcoscenico della prima edizione di “Eat and Drink sotto i portici”, un evento enogastronomico che celebrerà i sapori locali. La giornata sarà animata anche dalla musica di Claudio Zini e dalle note natalizie del gruppo Pivarcastel, che porteranno la magia delle feste tra le vie del paese.

La magia del Natale proseguirà il 25 dicembre con il Concerto di Zampognari per le vie di Manzolino, organizzato dall’associazione Dynamis APS ASD, che accompagnerà il giorno di Natale con l’atmosfera calda e suggestiva delle musiche tradizionali. Il periodo natalizio culminerà il 31 dicembre con la Tombola di fine anno presso la Sala Polivalente della Polisportiva La Stalla. A partire dalle 20.30, la serata sarà animata da numerose tombole e spuntini dolci e salati, con un brindisi di mezzanotte per salutare l’anno nuovo. Infine, il 6 gennaio 2025 sarà celebrata l’Epifania con l’arrivo della Befana in diverse località del comune, tra cui Manzolino, Gaggio, Cavazzona e Piumazzo, offrendo giochi, feste e animazioni per grandi e piccini.

Non mancheranno, per tutta la durata delle festività, iniziative permanenti che arricchiranno l’esperienza natalizia: la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi, i mercatini di Natale e il presepe meccanico presso la Parrocchia di Piumazzo offriranno a residenti e visitatori un’occasione per vivere il centro storico con rinnovato entusiasmo e meraviglia. E per questo, sottolinea Marius Checchi, presidente dell’associazione di commercianti “È Castelfranco Emilia”, «auspichiamo che questi cento eventi possano generare un indotto importante: noi ci siamo stati, e ci saremo, per collaborare con l’Amministrazione; la nostra Città è la priorità».

«Siamo davvero orgogliosi di presentare un calendario di eventi così ricco e variegato, che rappresenta pienamente lo spirito inclusivo e partecipativo della nostra comunità. Il Natale a Castelfranco Emilia non è solo una tradizione, ma un momento speciale per rafforzare i legami tra i cittadini, valorizzare le eccellenze del territorio e offrire a tutti occasioni di svago, cultura e condivisione. Particolare attenzione è stata data alle collaborazioni con le associazioni locali, i commercianti e le parrocchie, che ringraziamo di cuore per il loro prezioso contributo nell’organizzazione e nella gestione degli eventi. Questo calendario è la prova tangibile di quanto sia importante il lavoro di rete e di quanto il tessuto associativo sia una risorsa fondamentale per la nostra città», commentano il sindaco, Giovanni Gargano, e l’assessore Silvia Cantoni, con delega a Castelfranco Emilia 365. Il programma completo è disponibile sul sito o sui social del Comune.