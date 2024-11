Al Teatro del Popolo di Concordia Silvio Orlando con “Ciarlatani”

La stagione del Teatro del Popolo di Concordia – a cura di ATER Fondazione – prosegue martedì 3 dicembre con Ciarlatani il cui protagonista è Silvio Orlando. Lo spettacolo è tratto dalla commedia Los Farsantes del madrileno Pablo Remón, pluripremiato scrittore di teatro e cinema spagnolo che ne firma la regia.

In scena quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi: storie, sogni e delusioni si intrecciano in un contesto narrativo romanzesco per sfociare in una comicissima satira sul mondo dello spettacolo che è anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sulla difficoltà ad incarnare certi ruoli imposti dalla società.

Una divertente polifonia di personaggini ora feroci ora surreali, spesso irresistibilmente ridicoli, circonda le vicende di un’attrice di teatro la cui carriera è in fase di stallo, di un regista affermato di film commerciali che sta per iniziare una grande produzione internazionale e di un regista cult degli anni ’80 isolato dal mondo.

Al contempo divertente e drammatico, lo spettacolo riunisce impegno e leggerezza, intrattiene seppur analizzando emozioni, sentimenti e problematiche esistenziali.

Accanto a Orlando – in questa co-produzione de Il Cardellino, Festival di Spoleto e Teatro di Roma – sono sul palco Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi.

Teatro del Popolo di Concordia – Via della Pace, 108.

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it, telefonando al numero 338 2219383 negli orari di apertura della biglietteria.