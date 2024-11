Al Tassoni di Modena sarà attivato l’indirizzo di studi “Scienze applicate”

Nell’anno scolastico 2025/2026 al liceo Tassoni di Modena sarà attivato l’indirizzo di studi “liceo scientifico – opzione scienze applicate”, che affiancherà quello attuale di liceo scientifico e sportivo, mentre all’istituto tecnico statale Calvi di Finale Emilia sarà attivato quello di “Produzioni e Trasformazioni”, come articolazione dell’indirizzo Agraria agroalimentare e Agroindustria.

I due nuovi indirizzi, che sono stati illustrati nel corso del consiglio provinciale di venerdì 29 novembre e votati all’unanimità dall’aula, sono già stati approvati dai rispettivi consigli d’istituto e l’Ufficio scolastico provinciale che lo ha acquisito favorevolmente. Ora si attende solamente il passaggio in Regione Emilia-Romagna, che avverrà entro la fine del mese.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questi nuovi indirizzi recepiscono le esigenze degli istituti e ampliano l’offerta di studio del territorio, per offrire agli studenti un’istruzione sempre più attenta, testimoniando l’elevata qualità della formazione che i nostri istituti superiori mettono a disposizione della comunità. Per l’indirizzo di scienze applicate, ora Modena può contare su tre istituti, che sono il Tassoni, il Corni e il Wiligelmo, mentre con l’articolazione di “Produzioni e trasformazioni” si vuole rispondere al bisogno di un settore, quello agroalimentare, che richiede figure sempre più formate e qualificate, in una filiera che è un’eccellenza del nostro territorio».

L’indirizzo di studi di scienze applicate, prevede l’attivazione di due nuove classi prime, mentre per “Produzioni e Trasformazioni”, parte dalla classe terza, sempre con la possibilità di istituire due nuove classi “senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Provinciale derivanti dall’allestimento di nuovi laboratori o dall’implementazione di quelli già esistenti”.

Oltre ai due nuovi indirizzi, il consiglio provinciale ha votato anche la soppressione dell’opzione “Geotecnico” all’interno dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” all’Istituto d’istruzione Superiore Guarini di Modena, poiché non ha ricevuto iscrizioni negli ultimi due anni.

Il liceo scientifico Tassoni di Modena ha 1.081 iscritti distribuiti in 47 classi, mentre il Calvi conta 605 studenti distribuiti in 29 classi.

Complessivamente, nell’anno scolastico in corso, nel territorio modenese ci sono 35.864 iscritti agli istituti superiori per un totale di 1.605 classi, mentre alle scuole secondarie di primo grado (le cosiddette scuole medie) ci sono 19.510 studenti distribuiti in 880 classi. Alla scuola primaria gli alunni sono 27.589 per 1.361 classi e nelle scuole d’infanzia sono 8.482 bambini in 411 sezioni.

Il numero complessivo della popolazione scolastica modenese è pari a 91.445 per 4.257 classi.