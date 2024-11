Tris viola in Conference, la Fiorentina batte il Pafos 3-2

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Conference League, salendo al sesto posto del girone unico dopo aver battuto per 3-2 il Pafos al termine di una gara che ha visto i viola dominare nel gioco, ma anche commettere molti errori, mostrando una fragilità difensiva preoccupante. I toscani cercavano riscatto dopo la sconfitta di tre settimane fa contro l’Apoel e seppur non in maniera del tutto convincente l’hanno trovato, tenendo anche conto che mister Palladino ha approfittato dell’impegno europeo per attuare un vasto turnover in vista del big match di campionato di domenica contro l’Inter. La Fiorentina sblocca la gara al 38′ grazie a Kouame al termine di un’azione molto pregevole dei padroni di casa iniziata da Comuzzo, con Parisi che in anomala posizione di trequartista serve Dodo che allarga per Ikonè a destra e sul cross di quest’ultimo l’attaccante della Costa d’Avorio batte Ivusic. I gigliati segnano nella parte conclusiva di un primo tempo non brillante dove pur dominando nel possesso palla hanno difficoltà a centrocampo. L’esperimento di serata con Martinez Quarta sulla linea mediana non paga fino in fondo, anche perchè l’argentino non trova quasi mai la posizione ed è anche scarsamente assistito dal compagno di reparto Mandragora.

Il Pafos con un equilibrato 4-1-4-1 si chiude e prova a ripartire. Così non stupisce che Sunjic prima e Jairo dopo spaventino Sottil e compagni, con la chance migliore per i ciprioti al 26′ quando un cross di Correja da destra non viene raccolto in area per un soffio da Tankovic. Il raddoppio della Fiorentina a inizio ripresa quando un cross da sinistra di Sottil viene deviato nella propria porta da Goldar. Subito dopo Palladino toglie dal campo Beltran, Comuzzo e Dodo, tutti e tre verosimilmente titolari contro l’Inter domenica prossima, inserendo Bove, Moreno e Kayode. Tutto potrebbe lasciar pensare a una partita in controllo per i viola, ma Jairo riapre la partita al 68′ quando il classe ’92 brasiliano sfugge a Moreno e realizza riaprendo la gara. Il tris gigliato arriva con la rete di Martinez Quarta al 73′ con un poderoso colpo di testa, mentre il Pafos sigilla la propria bella prestazione con il gol del 3-2 di Jaja che approfitta di un errore grave di Terracciano.

– Foto Image –

(ITALPRESS).