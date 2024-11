Sasso Marconi celebra il 34° anniversario della Strage del Salvemini con due momenti di ricordo

Ricorre quest’anno il 34° anniversario della Strage del Salvemini. Era il 6 dicembre 1990 quando un aereo militare in avaria, abbandonato dal pilota, precipitava sulla succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Salvemini” di Casalecchio di Reno, provocando la morte di uno studente e undici studentesse della classe 2ªA (quattro delle vittime erano di Sasso Marconi).

La città di Sasso Marconi si unisce alle celebrazioni, coordinate da Associazione “Vittime del Salvemini” e Comune di Casalecchio di Reno, promuovendo due momenti di ricordo nel segno della poesia, della musica, della danza e un incontro per le scuole.

Si comincia sabato 30 novembre con “Voci di Memoria – Canti della caduta e della rinascita”. Un evento nato dalla collaborazione tra l’associazione “Le Voci della Luna”, l’Orchestra “L’Oro del Reno”, la Scuola di danza “Studio Movimento” e la Scuola dell’Infanzia “G. Marconi” di Pontecchio per rendere omaggio alle vittime del Salvemini e dar voce alla richiesta di pace delle nuove generazioni unendo poesia, musica, danza e teatro. Partecipano i poeti Aldo Becca, Bartolomeo Bellanova, Milena Musu, Emanuela Rambaldi, Alessandro Riccioni, i danzatori Rebecca Melloni e Lorenzo Pasquali, i giovanissimi attori Luigi Fantini, Francesca Govoni, Giorgio Lodi, Ludovica Marcoaldi. Intermezzi musicali a cura di Cesare Marchetti (clarinetto) e Tiziano Guerzoni (violoncello) de “L’Oro del Reno”.

Ore 17.30 – Salone delle Decorazioni, Borgo di Colle Ameno (ingresso gratuito)

Domenica 1 dicembre è la volta di “Le note incorniciano il silenzio”, il tradizionale concerto organizzato in collaborazione con l’associazione “Vittime del Salvemini”. Sul palco del Teatro comunale si esibirà il coro “AcCanto al Sasso” di Sasso Marconi, che presenterà un repertorio di canti popolari, musiche sacre e brani di autori contemporanei. Insieme al coro ci saranno l’orchestra formata dagli studenti di seconda media della scuola “Dino Betti” di Borgonuovo e i ragazzi dell’Orchestra Onda Marconi di Sasso Marconi: una trentina di giovani musicisti che, diretti dagli insegnanti di strumento musicale dell’Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, riproporranno noti brani del repertorio pop/rock internazionale.

Ore 16.30 – Teatro comunale di Sasso Marconi (ingresso gratuito)

In allegato i volantini dedicati ai due eventi in programma a Sasso Marconi

Infine giovedì 5 dicembre (h. 8.30) è in programma un incontro per gli studenti dell’Istituto Agrario “B. Ferrarini”. I volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi raccontano il loro intervento in quel tragico 6 dicembre 1990, trasformando il ricordo di un’esperienza dolorosa in un’occasione di formazione per i ragazzi.



La cerimonia ufficiale è in programma venerdì 6 dicembre alle 10.30 presso l’Aula della Memoria della Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek” di Casalecchio di Reno.

Sasso Marconi partecipa inoltre al trekking organizzato il 6 dicembre in collaborazione con i gruppi escursionistici dei Comuni coinvolti nelle celebrazioni. Partenza alle 9 dal Centro sociale di Borgonuovo, QUI il volantino con tutte le info.

Il calendario con tutte le iniziative in programma per il 34° anniversario della Strage del Salvemini è QUI allegato, ulteriori info sul sito www.salvemini6dicembre1990.it