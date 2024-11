Sabato accensione dell’Albero a Reggio Emilia. Gli altri eventi della fine settimana

E’ tempo di festa in centro storico. Dopo la giornata di San Prospero, che ha portato in centro migliaia di reggiani, sabato 30 novembre, alle ore 17, è in programma la tradizionale cerimonia di accensione del grande Albero di Natale in piazza Prampolini, alla presenza del sindaco Marco Massari e dell’assessora all’Economia urbana Stefania Bondavalli. Al loro intervento seguirà il concerto con le musiche del coro gospel “Al ritmo dello Spirito” insieme all’orchestra “I musici di Parma”.

Assieme all’albero si “accenderanno” anche le due torri che si affacciano sulla piazza: la Torre del Bordello e la Torre del Palazzo del Monte di Pietà.

Come ormai da alcuni anni l’albero di Natale collocato in piazza Prampolini è un abete nordmanniana, molto simile all’abete bianco, che proviene da un vivaio in provincia di Como. Dopo Camillo, che è stato a Reggio per diversi anni, quest’anno è arrivato Alberto, un albero adottato circa 30 anni fa dal vivaio che lo ospita.

Rimarrà a Reggio per tutte le feste, per poi rientrare nel suo vivaio dove verrà curato e accudito fino al prossimo Natale.

Un altro appuntamento ricco di magia è in programma domenica primo dicembre, sempre alle ore 17: il palco di piazza Prampolini ospiterà la Compagnia del Nuovo Balletto Classico che si esibirà in una deliziosa “Suite dello Schiaccianoci”, uno spettacolo di danza classica che allieterà il pomeriggio.

“L’accensione dell’albero di Natale rappresenta per Reggio l’avvio di un periodo che tutti speriamo di gioia e serenità – dice l’assessora a Economia urbana con delega alla Città storica e al Commercio Stefania Bondavalli – Quella gioia, accompagnata dalla musica, che sabato pomeriggio vorremmo condividere con tutte le cittadine e i cittadini, che aspettiamo nella nostra bellissima piazza Prampolini. Questo Natale è il primo per noi, ed è con grande emozione che ho visto nell’ultima settimana accendersi luci in tutto il centro storico. La luce rappresenta, da sempre, un segno di speranza e di buon auspicio. Per questo mi faccio portatrice degli auguri più sinceri di un Buon Natale da parte dell’Amministrazione, e vi invito a venire in centro storico, a viverlo con noi per riscoprirne la bellezza”.

IL TRENINO DI NATALE – Da mercoledì 4 dicembre, fino al 6 gennaio compreso, torna in centro storico il trenino di Natale, che tanto piace non solo ai bambini e che percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di una mezzo che conserva tutta la magia delle favole.

La stazione del trenino sarà in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo (dalle 9.30 – 13/ dalle 15 – 19, il 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle 18, il 25 dicembre il trenino sarà operativo dalle 16).

Per prenotazioni scuole e informazioni: 333.5313590

REGGIO EMILIA ON ICE – Apre il 23 novembre al parco del Popolo la grande pista di pattinaggio. Nella suggestiva cornice del parco sarà possibile divertirsi pattinando sul ghiaccio. In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio.

La pista, che rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2025, accoglierà con pacchetti scontati anche le scuole. Per prenotazioni e informazioni 347/6296866 – 351/5511137.

IL MERCATINO DI NATALE Torna dopo alcuni anni di assenza, nella splendida cornice di piazza San Prospero, il mercatino di natale con le tipiche casette di legno.

Le casette aprono al pubblico venerdì 29 a partire dalle 17. In piazza si respirerà una magica atmosfera natalizia fatta di profumi e colori tipici di questo speciale periodo: prodotti tipici e di qualità, dolci, articoli da regalo per questo mercatino tutto da scoprire. Tra le casette di legno ci sarà anche quella di Babbo Natale, con tanto di cassettina delle lettere, dove i bambini potranno portare la loro letterina.

Il Mercatino di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio, festa della befana.

A SPASSO TRA MERCATI E PRODOTTI TIPICI – Tutti i weekend di dicembre saranno animati dalla presenza di mercatini nelle varie zone del centro storico. In piazza Martiri del 7 Luglio e in piazza Prampolini tornano le produzioni tipiche e tradizionali a cura degli agricoltori e artigiani locali con Campagna Amica e Coldiretti Reggio Emilia, Confederazione italiana agricoltori Reggio Emilia, Confagricoltura Reggio Emilia e Associazione Vezzano e dintorni – ProRe.

Prosegue la mostra “Le vetrine raccontano: Stanislao Farri, Piasa Ceca, 1970-1980”, organizzata dalle attività commerciali dell’area di piazza San Prospero. All’iniziativa partecipano la Casa della Penna, Calzature Lady Massetti, L’Angolo del gelato, Bigiotteria Pierpaolo, ottica Rivi, Bottega del Tortello, forno Melli, Piadineria dei Leoni, Il Fruttologo, Matilda Bottega Tessile. Un percorso di immagini che riportano le suggestioni degli scatti di un grande fotografo.

Quest’anno il main sponsor del Natale è Iren, la CityGreenLight ha contribuito alla realizzazione del Mercatino di Natale di piazza San Prospero.

Il programma completo di Natale è pubblicato sul sito del comune di Reggio Emilia