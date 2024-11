“Racconti di viaggio”, sabato sera alla Sala ‘Gino Strada’ di Casalgrande

Una serata che porterà i partecipanti in luoghi esotici e suggestivi, grazie ai racconti di Luigi Rondoni, Antonio Zagnoli, e Franco e Cristina Pignoli.

In particolare, ci porteranno prima in Mongolia e poi alle isole Galapagos.

Focus innanzitutto sulla Mongolia. In particolare vi saranno i racconti relativo al Festival del Naadam, il tradizionale festival mongolo, che è l’essenza del folklore di quei luoghi. In concomitanza con le vacanze di mezza estate, dall’11 al 13 luglio, è l’appuntamento in cui si praticano la lotta libera tradizionale mongola, l’ippica tradizionale mongola e il tiro con l’arco sia a piedi che a cavallo. Oltre al fatto che da otto secoli, quella è l’occasione per rievocare le gesta del mitico Gengis Khan.

Inoltre vi saranno racconti di un viaggio che dal Nord arriva sino al deserto del Gobi.

Dai panorami suggestivi dell’Asia a quelli altrettanto unici dell’arcipelago delle Galapagos al largo dell’Ecuador. Qui, in particolare, al centro dell’attenzione sarà il rapporto tra l’uomo e la natura che lo circonda, specialmente in un contesto come quello che verrà raccontato sabato sera e che, va da sé, lascia sbalordito il turista o visitatore che ‘approda’ su quelle isole.

Appuntamento, dunque, sabato 30 novembre, alle 20.30 alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’ di Piazza Ruffilli 2 a Casalgrande.

L’ingresso è gratuito, e per qualsiasi informazione è possibile contattare la Biblioteca Sognalibro ai seguenti numeri di telefono: 0522.849397 – 339.7755415; email: biblioteca@comune.casalgrande.re.it