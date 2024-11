Progetto RECAP, il recupero delle capsule esauste del caffè ora è possibile anche a Bologna

Consegnare le capsule esauste in appositi centri, da dove poi saranno avviate al trattamento in impianti specializzati nella separazione della parte in plastica dal caffè. D’ora in poi sarà possibile farlo anche per i consumatori di Bologna e Ferrara, grazie all’adesione della Regione Emilia-Romagna al progetto RECAP (REcuperiamo insieme le CAPsule di plastica) attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa insieme ad Atersir, il Gruppo Nestlé in Italia, illycaffè, Logica e Gruppo Hera.

La Regione Emilia-Romagna ha aderito a questo progetto avviato nel 2021 da Regione Friuli Venezia Giulia, Arpa FVG, illycaffè e il Gruppo Nestlé in Italia e i gestori del servizio rifiuti urbani AcegasApsAmga, A&T2000, NET. Obiettivo, intervenire su una particolare e diffusa tipologia di rifiuto, le capsule esauste di caffè, per le quali a oggi manca un sistema strutturato e integrato di raccolta differenziata e recupero dedicato.

“L’economia circolare si afferma anche attraverso piccoli gesti di vita quotidiana messi in atto dai cittadini, per esempio con il recupero e il riciclo delle capsule esauste del caffè- spiega Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione-. Il nuovo progetto al via è frutto della collaborazione tra pubblico e privato, all’insegna del risparmio delle materie prime e della valorizzazione degli scarti: conferma l’impegno nel supportare la transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile, fondato su consumi più consapevoli”.

I centri di raccolta delle capsule a Bologna e a Ferrara

Per partecipare basterà portare le capsule nei centri di raccolta con sacchetto trasparente, oppure versando le capsule direttamente nei contenitori dedicati presso i centri di raccolta. I materiali che costituiscono l’involucro delle capsule esauste in plastica potranno così essere recuperati, mentre la miscela di acqua e polvere di caffè verrà destinata a compostaggio.

A Bologna i centri sono quattro, e precisamente le stazioni ecologiche in via Stradelli Guelfi 73/A, in via Marco Emilio Lepido 186/6, in via delle Viti 11 e in via Ferrarese 211. A Ferrara sono tre, in via Aldo Ferraresi angolo via Carlo Porta, in via Cesare Diana 36 (frazione Cassana) e in via Caretti.

Il monitoraggio sull’attuazione del protocollo, che impegna tutti i sottoscrittori, valuterà anche possibili estensioni del bacino di utenza tramite nuovi centri di raccolta in Emilia-Romagna, la fattibilità tecnica ed economica dell’intera filiera del recupero delle capsule esauste in plastica e possibili efficientamenti per la gestione di capsule in materiali diversi.

I primi risultati

Sono oltre 750.000 le capsule di caffè esauste raccolte in circa un anno durante la fase pilota del progetto RECAP, nato dall’alleanza tra il Gruppo Nestlé in Italia e illycaffé per creare un circuito per la raccolta e il riciclo di questi rifiuti. Nella sua prima fase sperimentale, RECAP ha coinvolto 4 comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e i gestori dei rifiuti urbani locali. Dopo quest’esito positivo, il progetto si rafforza dunque con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, con i comuni di Bologna e Ferrara, e si estende a 26 comuni del friulano. Attualmente, nelle due regioni sono 37 i centri di raccolta in cui è attiva la raccolta delle capsule.

Le origini di RECAP

RECAP nasce dall’“Alleanza per il riciclo delle capsule in plastica”, firmata dal Gruppo Nestlé in Italia e illycaffé, pronta ad accogliere altre aziende produttrici di capsule, nella convinzione che per ottenere risultati ancora più significativi sia fondamentale unire le forze e allargare questo modello virtuoso. Per garantire la fattibilità del progetto, sono stati coinvolti alcuni gestori locali dei rifiuti, come Hera Spa, AcegasApsAmga Spa, Net Spa, A&T2000 Spa, Ambiente Servizi Spa, Gea Spa e Isontina Ambiente Srl. Logica Srl è invece partner tecnico per il trattamento delle capsule, nella separazione della plastica dal caffè, in modo tale che possano rientrare rispettivamente in nuovi cicli produttivi.

Informazioni

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pagina dedicata al progetto sul sito della Regione: https://regioneer.it/recap