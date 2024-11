Nella notte a Campegine un incendio ha distrutto un’auto

Poco dopo le 5:00 di questa notte, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da una cittadina, intervenivano unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, in Piazza Salvador Allende a Campegine dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme.

Per cause ancora all’esatto vaglio, ma di probabile natura accidentale, si è sviluppato un incendio che ha interessato l’autovettura Alfa Romeo 147 di un 61enne residente a Campegine, andata completamente distrutta. Le fiamme non hanno interessato altri mezzi.